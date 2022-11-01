【雙11優惠】時裝網站雙11前鬥快促銷　I.T+Farfetch+Matchesfahion7折起搶客

▲ 今年雙11最早搶要搶大家頭啖湯的，有本地的I.T、來自歐美的Farfetch和Matchesfashion。

不知從何開始我們對11月11日（雙11）這個在中國市場俗稱「光棍節」開始留意，而筆者可以好肯定的是大家留意的原因只有一個，就是因為各大時裝網站都會在這期節日前進行大促銷，可以說是秋冬減價前的前哨戰，而今年最早要搶大家頭啖湯的有本地的I.T、來自歐美的Farfetch和Matchesfashion。

首先講講光棍節的起源，據說是在1933年，有4位男生每晚都會在房間裏討論如何擺脫單身，而他們將11月11日訂為光棍節慶祝，自此光棍節逐漸成為中國各大學間流行的文化。

至於如何成為各大品牌的商機？還要數到2009年，中國的阿里爸爸集團旗下的電商淘寶和天貓看中了這商機，於是推出「雙11購物節」減價活動，以「即使單身也要買禮物對自己好」的宣傳語句，從而引發在中國市場出現驚人的成交額，而剛剛新鮮出爐的數字是天貓於10月31日晚上開始「雙11」促銷，就已經錄得過億人民幣成交額，不可謂不厲害。

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至於喜歡high fashion的港人，本地的I.T剛在品牌的網站舉行買1件7折、買兩件6折的優惠。

外國兩大時裝購物網站Farfetch大部分貨品做78折、Matchesfahion做75折、而Ssense做85折。

而直至截稿為止，暫時仍未見減價行動的有Net-a-Porter、Mrporter和Endclothing。

記者：何偉雄