【日本魚市場】精選日本十大魚市場 平嘆日本即開即食海鮮

▲ TOPick集合十大日本魚市場，讓大家可以到魚市場嘆平價海鮮。

到日本旅行，當然要去當地的魚市場。說到東京及大阪，相信大家第一時間會想起「築地市場」及「黑門市場」，兩個都是大受遊客歡迎的魚市場。

其實日本還有其他魚市場更地道，更好逛，價錢又便宜，去自駕遊的話，大家可以有更多魚市場選擇，去不同的魚市場「到此一遊」！

1. 大阪 木津卸売市場

▲ 大阪 木津卸売市場。（圖片來源：官網）

位於在大阪市區的魚市場，名氣雖然不及黑門市場，不過是當地人經常到訪的魚市場。木津市場以批發為主，售價比黑門市場便宜得多，木津市場有不同售賣當地生果的攤檔，水果店更會把水果包裝好，大家可以安全地拿回香港。

木津市場亦有即買即食的海產檔，不過數量不多，大家可以在現場享受「即劏即食」的魚生刺身，木津卸売市場還有ODA超市，是日本的大型批發超市，價格比超市更便宜，絕對是買手信必到的地方！內有不同日本的零食及日本乾貨。

地址：大阪市浪速区敷津東2-2-8

營業時間：星期日，三休息，5:00-12:00（星期三不定休）

交通：大國町站行5分鐘

2. 大阪 田尻漁港朝市

▲ 田尻漁港朝市。（圖片來源：官網）

田尻漁港朝市位於關西機場附近，難波出發也只是35車程，魚市場於Rinku Premium Outlets新擴建的「Seaside Area」中。要留意的是田尻漁港朝市只是在星期日上午營業，平日做海鮮批發及有BBQ海鮮餐廳。現場設有熟食選擇，如果住民宿的話，亦可以把海鮮買回民宿自煮。

地址：大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北１番

營業時間：每週日07:00-12:00

交通：在大阪關西機場搭乘南海鐵道電車空港線到「泉佐野」站，轉乘南海線到「吉見之里」站下車，出站步行約11分就可以抵達田尻漁港。

3. 大阪 堺中央綜合卸売市場

▲ 堺中央綜合卸売市場。（圖片來源：官網）

位於大阪府堺市的堺中央綜合卸売市場，是吞拿魚迷必定到訪的魚市場，當中有以吞拿魚為主題的「街のみなとまぐろパーク堺本店」，是拍攝日本旅遊節目《周遊關西》周奕瑋所介紹的食店，有新鮮即劏的刺身，每日12點有劏吞拿魚表演，再把吞拿魚拍賣。

地址︰〒591-8012大阪府堺市北区中村町607-1

營業時間︰鮮魚市場9:00am-7:00pm，美食廣場平日11:00am-9:00pm

交通：乘搭地下鐵御堂筋線至「新金岡站 (新金岡駅)」，由2號出口徒步28分鐘／轉46號巴士約15分鐘到達。

４. 和歌山 漁獲市場 南紀白濱

▲ 漁獲市場南紀白濱。（圖片來源：官網）

大阪旅遊的大家，如果到近郊的和歌山，可以去「ToreTore市場南紀白浜」魚市場，是西日本最大規模的海鮮市場，售賣日本全國新鮮的魚蝦貝類，及和歌山的農產品及乾貨區。大家可以在魚市場購買新鮮的海鮮，再到魚市場外的燒烤區燒烤，享受美味的海鮮之旅。

地址：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2521番地

營業時間：08:30–18:30

交通：乘明光巴士於「とれとれ市場」站下車。

５. 和歌山 黒潮市場

▲ 黑潮市場。（圖片來源：官網）

黑潮市場位於和歌山遊艇城的人工度假村島嶼，供應新鮮捕撈的海鮮，每天舉辦三場的吞拿魚解體表演，大家可以購買新鮮的魚生即場享用，也可以挑選食材後到海邊的BBQ區燒烤。市場外是地中海風格的購物區，複製義大利漁村、法國小鎮和西班牙城堡，大家到魚市場後，可以在附近玩樂一番。

地址：和歌山市毛見1527

營業時間：10:00 - 17:00

交通：從JR和歌山站乘和歌山巴士，在「遊艇城」下車。

６. 北海道 二條市場

▲ 北海道二條市場。（圖片來源：網上圖片）

二條市場位於北海道市區，距離札幌站只需步行約10分鐘，受當地居民及遊客歡迎，二條市場有正宗的北海道螃蟹、大蝦、扇貝、海膽等。魚市場還有售後現場燒烤的服務。

地址：札幌市中央區南3條東1丁目〜東2丁目

營業時間：市場 7:00～18:00/飲食街 6:00～21:00（根據店的不同有所改變）

交通方式：從「大通站」和「巴士中心前站」（バスセンター前駅）走約5分鐘。

7. 新潟縣 寺泊海鮮市場街

▲ 寺泊海鮮市場街。（圖片來源：網上圖片）

寺泊海鮮市場街是新潟縣寺泊的魚市場，有多種新鮮海鮮提供，如蠔、扇貝、海藻及雪蟹等。如同東京的購物街阿美橫町般，是一個旅遊景點。內有「鹽烤赤鯥魚」、「螃蟹味增湯」、「扇貝生魚片」等，還有新潟產「越光米」製成的雪糕。到東京旅遊的人士，可以善用「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」到寺泊海鮮市場街。

地址：新潟県長岡市寺泊下荒町

營業時間：8:30～17:00

交通方式：從「長岡站」乘坐越後交通巴士約60分鐘

8. 石川 近江町市場

▲ 石川 近江町市場。（圖片來源：官網）

「近江町市場」是一個擁有300多年的歷史的海鮮市場，約有180間店舖，會售賣龍蝦、生蠔、海膽等的海鮮，還有售賣炸可樂餅及關東煮的小吃店。當中的海鮮店設有立食區，讓大家可以即開即食新鮮的海鮮。魚市場距離JR金澤站約15分鐘路程，是一個到石川金澤旅遊時不可錯過的地點之一。

地址：石川縣金沢市上近江町50

營業時間：9:00am-5:00pm（因店而異）

交通方式：從「金澤站」步行約15分鐘

9. 名古屋 柳橋中央市場

▲ 柳橋中央市場。（圖片來源：網上圖片）

柳橋中央市場已有100餘年的歷史，主要販賣新鮮魚類，市場有多達300間店舖組成，距離名站需10分鐘步行路程，除了售賣魚類，還會售賣肉類、蔬菜、糕點、柴魚、廚房用具等。遊客可以在市場內享用食鮮的食材及海鮮。不過柳橋中央市場很早開門，亦很早關門，要到訪的大家，記得要預早時間出門！

地址：中村區都名駅4-15-2

營業時間：4:00a.m-10:00a.m

交通： 從名古屋車站往東方向步行5-10分鐘

10. 鳥取 鳥取港海鮮賀露市場

▲ 鳥取港海鮮賀露市場。（圖片來源：鳥取港海鮮賀露市場FB）

靠近日本海的鳥取縣，海鮮絕對是到鳥取必吃之一。鳥取港海鮮賀露市場是本地人也喜歡的魚市場，售賣的海產大多數是從鳥取賀露港捕獲上來的。11月至3月是松葉蟹季節，即將到訪的大家絕不能錯過！市場離機場約5分鐘，大家可以在市場內自選海鮮，再到用餐區享用，市場還有手信讓大家購買，附近還有螃蟹博物館可以參觀！

地址：鳥取縣鳥取市賀露町西3丁目27-1

營業時間：鮮魚店、農産物直賣所、農産加工品店8:00～17:00(不定期休假)

交通：JR鳥取站搭乘日之丸巴士賀露方向約30分；或是搭乘麒麟獅子巴士，「賀露海岸」或是「か にっこ館前」下車步行5分。

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責任編緝：蕭雅文