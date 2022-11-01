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【兩性關係】拍拖4年男友要求拍性感照 港女矛盾：不從就是不信任？

親子 12:44 2022/11/01

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有人認為愛應是沒有保留，但如果連自己也不被保留，會是一種怎樣的愛？

拍照是想為今天的自己留下倩影及開心回憶，卻也擔心是給自己留下陰影。「男友要求我讓他影一些性感照，說是給他留下美好回憶，也讓他想起我時可以看看。」男友只要求影她的全裸背部，不會正面露三點，但她仍感到忐忑。

「不是露點，不會影到樣，我會將相片儲存在家中電腦給自己看，不會因手機有機會遺失而外洩，你信我啦！」男友這樣說。

男友提出給她影性感照後，她曾經想起一些網上交友騙案︰男網友讚賞女網友的身材好，有潛質成為模特兒，游說她影一些性感照，最後作勒索之用。

「跟他拍拖4年，以我對他的認識，他應該不會放上網給其他人看或勒索我，但我仍是有保留。但如果我真是相信他不會傷害我，那又為何會拒絕他？是否我對他的信任仍有所保留，還是我不應該懷疑他？」她說。

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她跟男友拍拖4年，雙方有一定的了解，不像交友騙案中的人不曾認識，但她對他的要求仍感到不自如。她認為相信一個人就不應該有懷疑，因此當自己對男友的要求有保留時，內心就產生疑惑，是否自己愛得不夠，於是對他信得不深？

「如果你有朋友喜歡吃辣，你卻對辣味有敏感，故拒絕跟朋友一起吃辣，這算是你對他不友善，抑或是對關係不尊重？」我希望她明白，尊重自己的感受和行為，是一種必須有的自主，與是否信任對方是兩碼子事。向誰展示身體、怎樣展示身體、可以接受的尺度，都是個人身體自主中的責任。

經常聽到這句話︰「如果你愛我，就應該……」彷彿將愛視為捆綁對方的一種工具。愛情並沒有一個換算表，愛一個人與接納他的要求或行為，從來都不應該是一個等價交換。

有人認為愛應是沒有保留，但如果連自己也不被保留，會是一種怎樣的愛？

全文刊於《晴報》，原題為男伴要求拍性感照 不從就是不信任？

撰文 : 古錦榮 性治療師

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