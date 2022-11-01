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【哈佛研究】下午5時是晚餐最佳時間　助減肥降食慾避炎症

保健美顏 17:38 2022/11/01

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哈佛研究指下午5時是晚餐最佳時間，助減肥降食慾避炎症。

香港人工作繁忙，令晚餐時間愈來愈遲。外國有研究就指出，原來晚上7時食飯已經算遲，下午5時才是最佳晚餐時間，不但容易消化食物，更可降低身體對零食的慾望，幫助減肥。

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根據英國媒體《鏡報》報道，哈佛大學研究發現，下午5時進食晚餐是最佳時間，主要原因是早點吃晚餐，可降低身體對零食的慾望；研究亦指出太遲吃晚餐的人，由於晚上的新陳代謝較慢，從而拖慢卡路里的消耗，令身體容易變胖。

近年來，許多研究均指「進食的時間」對健康和體重息息相關。美國紐約營養師Alisa Vitti直言，人們吃得越晚，肚子裏的食物就越難消化，因此越容易囤積脂肪。睡前吃東西，更會直接降低睡眠質量、增加身體炎症風險，讓體重管理變得更加困難。

Alisa Vitti表示，相對男士，吃飯時間對女性，尤其是處於生育年齡的女性影響更為巨大。她解釋指女性在月經週期的黃體期（排卵後大約兩週內）需要更多營養，例如蛋白質、碳水和脂肪以保持血糖穩定，還能預防經前綜合症、維持健康體重和優質睡眠，而太晚吃飯會打破這些規律，變胖風險從而急增。

註冊營養師Tracy Lockwood亦表示，愈早食晚飯，胃便有愈多時間消化食物。此外，早睡早起也有助於維持體態，因爲夜睡的人吃宵夜和零食的機率更高，這些都是發胖的元兇。因此傍晚6點至8點之間的任何時間，都是「理想的晚餐時間」。

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責任編輯：羅嘉欣

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