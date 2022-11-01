  • 23°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 12:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓人踩人】急症醫生教數招自救保命　冀市民學習心肺復甦法

社會 11:19 2022/11/01

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

(twitter圖片)

南韓首爾梨泰院上周六（29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，據韓聯社報道，截至30日上午9時，消防部門統計事故已造成151人死亡。香港急症科醫學院前院長蕭粵中今日（11月1日）表示，若在人疊人或人踩人意外現場，最重要是避免摔倒，留意周圍有無撤退路線，向兩邊走或找橫街離開。如未能離開，可慢慢向前移動，留意有無障礙物而跌到，可以的話，盡量雙手放前面，或將背包放前，保護胸部，如有擠壓，亦有空間呼吸。

蕭粵中接受電台訪問時指，根據意外相片推斷，遇難者死因是創傷性窒息，估計事故發生時，遇難者因受到外力擠壓，以致胸腔無法擴張，難以吸入空氣至肺部，最終窒息死亡。在發生事故後，應否將傷者拉出來，他則稱傷者主要是抖不到氣，如將傷者拉出，可以幫助抖氣，但如傷者已停止呼吸，就需要進行心肺復甦法，希望多些市民學習心肺復甦法，當遇到緊急情況可以幫助他人。

他指如不幸遇上人踩人意外是有自救方法，包括參與人多聚集的活動，要保持警戒性，需留意可撤離的路線，靠向場地的兩邊，或經橫街後巷緩慢離開；應隨著人流緩慢向前移動，注意前方地面的障礙物，避免跌倒；若不幸跌倒，雙手抱頭，雙膝屈向心口，讓身體蜷曲，盡量抵着壓力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

 

相關文章

【風暴消息】天文台：「尼格」減弱速度存變數　密切監測考慮是否需改掛8號【不斷更新】
今日 10:23
【風暴消息】天文台：「尼格」減弱速度存變數　密切監測考慮是否需改掛8號【不斷更新】
【尼格逼港】幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課　昂坪360纜車服務暫停【不斷更新】
今日 11:44
【尼格逼港】幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課　昂坪360纜車服務暫停【不斷更新】
【入屋搶劫】偷的士闖油麻地單位掠200萬財物　警拘6男救出3名被綁事主
今日 09:09
【入屋搶劫】偷的士闖油麻地單位掠200萬財物　警拘6男救出3名被綁事主
【萬聖節巡查】警聯同食環署巡查尖沙咀酒吧　拘3男女票控23人
今日 09:24
【萬聖節巡查】警聯同食環署巡查尖沙咀酒吧　拘3男女票控23人
【復常步伐】李家超：國際金融峰會與國際七人欖球賽舉行在即　正與世界接軌【不斷更新】
今日 09:47
【復常步伐】李家超：國際金融峰會與國際七人欖球賽舉行在即　正與世界接軌【不斷更新】
【澳門天氣】氣象局：三號風球上午維持　預料明日下午至晚間發出八號風球機會中等
今日 09:35
【澳門天氣】氣象局：三號風球上午維持　預料明日下午至晚間發出八號風球機會中等
【打風塌樹】旺角有大樹連根拔起　聯運街全線封閉
今日 10:32
【打風塌樹】旺角有大樹連根拔起　聯運街全線封閉
【IG故障】Instagram突刪大量帳號　於Twitter發文稱已修復問題
今日 10:42
【IG故障】Instagram突刪大量帳號　於Twitter發文稱已修復問題

你可能感興趣

【風暴消息】天文台：「尼格」減弱速度存變數　密切監測考慮是否需改掛8號【不斷更新】
今日 10:23
【風暴消息】天文台：「尼格」減弱速度存變數　密切監測考慮是否需改掛8號【不斷更新】
【尼格逼港】幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課　昂坪360纜車服務暫停【不斷更新】
今日 11:44
【尼格逼港】幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課　昂坪360纜車服務暫停【不斷更新】
【入屋搶劫】偷的士闖油麻地單位掠200萬財物　警拘6男救出3名被綁事主
今日 09:09
【入屋搶劫】偷的士闖油麻地單位掠200萬財物　警拘6男救出3名被綁事主
意外事故 南韓 首爾 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾