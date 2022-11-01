【南韓人踩人】急症醫生教數招自救保命　冀市民學習心肺復甦法

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南韓首爾梨泰院上周六（29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，據韓聯社報道，截至30日上午9時，消防部門統計事故已造成151人死亡。香港急症科醫學院前院長蕭粵中今日（11月1日）表示，若在人疊人或人踩人意外現場，最重要是避免摔倒，留意周圍有無撤退路線，向兩邊走或找橫街離開。如未能離開，可慢慢向前移動，留意有無障礙物而跌到，可以的話，盡量雙手放前面，或將背包放前，保護胸部，如有擠壓，亦有空間呼吸。

蕭粵中接受電台訪問時指，根據意外相片推斷，遇難者死因是創傷性窒息，估計事故發生時，遇難者因受到外力擠壓，以致胸腔無法擴張，難以吸入空氣至肺部，最終窒息死亡。在發生事故後，應否將傷者拉出來，他則稱傷者主要是抖不到氣，如將傷者拉出，可以幫助抖氣，但如傷者已停止呼吸，就需要進行心肺復甦法，希望多些市民學習心肺復甦法，當遇到緊急情況可以幫助他人。

他指如不幸遇上人踩人意外是有自救方法，包括參與人多聚集的活動，要保持警戒性，需留意可撤離的路線，靠向場地的兩邊，或經橫街後巷緩慢離開；應隨著人流緩慢向前移動，注意前方地面的障礙物，避免跌倒；若不幸跌倒，雙手抱頭，雙膝屈向心口，讓身體蜷曲，盡量抵着壓力。

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責任編輯：余思嵐