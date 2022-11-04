HP全面產品組合　成為創意企業最強後盾

中小企經營要靈活變通，才可以應對市場上各種挑戰。成立了十年的Zoo Allies是一間數碼創意公司，除了社交媒體、實體廣告外，近年更鑽研將VR技術應用在廣告上。

Zoo Allies的三位創辦人均來自大型廣告公司，創辦人之一的Edward表示：「世界發展得愈來愈快，而中小型公司比大型公司在決策和執行上更有彈性，所以就決定一起創業開設這一間公司。」Zoo Allies的公司名靈感來自動物園，喻意聚集一班擁有不同專長的動物，利用各自的技能去互補不足。

▲ Edward表示，中小型公司在決策和執行上比大型公司有彈性，於是和另外兩位朋友一起創業，開辦Zoo Allies。

部門互相協調 提供彈性工作模式

Zoo Allies為客戶提供各類數碼、創意方案，工作範疇包括商業諮詢、社交媒體推廣解決方案、實體宣傳廣告或活動策劃、客戶關係管理等，有不少知名品牌也是其客戶。

要完成一個廣告項目，需要創意部、技術部和項目管理部，三大部門之間的緊密協作。Edward直言，各個部門對電腦的需求大有不同，例如，負責設計、製作的同事對於電腦的性能、顯示器的規格有較高要求；而項目管理的同事或需要外出見客，就需要輕薄方便攜帶的筆記型電腦。另外，在疫情期間，Zoo Allies也引入遙距辦工安排，各部門需要重新協調，Edward相信這種彈性的工作模式有助應對疫後新常態。為此，Edward需要針對各部門的工作性質，為他們配備具有不同優勢的電腦、顯示器，以提升同事的工作效能。

高效能流動工作站 滿足設計需要

創意部同事需要處理大量影片素材，進行剪輯或渲染（Rendering），就需要一部性能強勁且快速的電腦，即使同時使用多個程式工作，電腦運作也不會變慢，影響工作效率。

Edward認為HP ZBook Firefly流動工作站正好符合其需求。ZBook Firefly搭配NVIDIA® Quadro系列的專業級圖像控制卡，為多種設計應用程式提供出色效能。電腦也搭載了Intel® Core™ 處理器，高效商務，輕薄隨行，更獲Intel vPro®平台認證，適合高流動專業用家隨時隨地處理平面及3D設計項目。

▲ HP ZBook Firefly流動工作站搭載了Intel® Core™ 處理器，適合高流動專業用家隨時隨地處理平面及3D設計項目。

Edward續指，設計部的同事往往習慣使用雙顯示器工作，因此他會提供一個較闊的屏幕，方便同事工作、與客戶視像會議等時候使用。HP Z34c G3 WQHD曲面顯示器的超廣34吋曲面顯示器備99% sRGB 寬廣色域，色彩準確度達Delta E<2，避免同事修圖、剪片時出現色差的情況。內置5百萬像素鏡頭，降噪咪高峰及前置揚聲器，讓視像會議時呈現豐富清晰的音效。

▲ HP Z34c G3 WQHD曲面顯示器的5百萬像素鏡頭具有降噪咪高峰及前置揚聲器，讓視像會議時呈現豐富清晰的音效。

輕薄型筆電外接顯示器 方便流動辦工

項目管理部門的的同事不一定需要很高的電腦效能，但是需要輕便的設備，方便外出見客時使用，因此Edward便為同事挑選了輕巧的HP Elite Dragonfly G3。這部電腦重量不足1 kg，方便流動辦工。HP Elite Dragonfly G3搭載第12代Intel® Core™ i7處理器，由Intel® Evo™平台認證，超卓輕薄體驗，絕對足以應付工作所需。

▲ HP Elite Dragonfly G3起始重量不足1kg，方便流動工作。

Edward續補充：「有時，同事需要一邊與客戶開會，一邊記錄筆記，這個時候外接一個輕薄的顯示器，工作就更方便。」他們就選擇了14吋的HP E14 G4便攜式顯示器，厚度少於4.75毫米，只需要一條USB-C連接綫就可以用於連接和充電，隨時隨地採用雙屏幕工作，提升工作效率。

▲ HP E14 G4便攜式顯示器只需要一條USB-C連接綫就可連接和充電。

HP專業服務系統 支援公司

除了電子設備外，Edward也表示HP Workspace Solutions幫助他更好地管理公司及應付市場的轉變。HP專業服務系統提供一系列專業知識、見解、解決方案，以及經全面增強的IT功能，包括設備管理、出廠前預先安裝企業專屬設定、遙距及上門技術支援，全面支援企業恒常及突發情況，讓員工在辦公室、家中及流動工作時盡享全方位支援，確保他們掌握有用工具，以高效保護數據及提升工作效能。

桌面個人電腦 高性能及儲存空間

除了手提電腦外，HP也為企業提供適合固定辦公桌工作的桌面個人電腦，以HP Elite Mini 800 G9迷你桌面電腦搭配多種屏幕尺寸的HP E系列顯示器，就適合不同大小的辦公室。

HP Elite Mini 800迷你桌面電腦的超小型可掛載機身，能輕鬆掛載在顯示器的背面，令辦公桌更簡潔。它搭載第12 代 Intel® Core™ 處理器的 Intel vPro® 平台，專為卓越商務設計，更可連接多達8個顯示器，令工作模式有更大可能性。

HP E系列顯示器配合23.8吋至34吋、提供全高清（FHD）至QHD的選擇，內置常啟（Always-on）藍光濾鏡和不閃爍螢幕，讓眼睛保持舒適，以確保員工發揮最佳工作效率。它亦內置優化人體工學設計，具有4種可調節模式顯示屏幕和3面微邊框，帶來更舒適的工作體驗。

（特約）