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【家庭悲劇】母抱6周大女兒梳化同睡　女嬰滑落地面大腦嚴重缺氧亡

育兒經 12:07 2022/11/01

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照顧初生BB要事事小心。

英國一名媽媽，早前抱6周大的女兒梳化餵奶後同睡，連女兒從懷中滑落到地面也毫不知情，直至爸爸醒來，赫然發現女兒被摔在地上，送院搶救留醫2日後不治，死因庭早前認為女嬰在不安全環境下睡覺，裁定她死於意外。

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綜合外媒報道，事發於倫敦Woolwich，去年的2月，6周大的女嬰突死亡，原因是母親抱住她在梳化上用奶樽餵奶，女嬰在媽媽懷中熟睡，兩母女一同睡著，直到凌晨3時，父親才驚覺女兒從母親懷中滑落，直接摔在地上，父親立即喚醒妻子，將女兒送院搶救。

女嬰在送院途中已處於心臟停止狀態，抵達醫院後進行急救，但心跳非常微弱，已沒有呼吸，電腦素描顯示大腦嚴重缺氧，注射腎上腺素後仍無反應，經2日留醫後終告不治。

法庭早前為女嬰死因展開研訊，綜合所有證據，死因庭認為她是在不安全的睡眠環境下，造成大腦及脊隨受到廣泛及擴散性缺血，情況不是人為可以控制，裁定女嬰死於意外。

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責任編輯︰王明芳

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