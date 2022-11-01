【體毛刺身】觀塘食放題刺身上驚現體毛　職員一句回應食客當場嬲爆

▲ 有網民在觀塘食放題，發現刺身上疑似有體毛。

食不安心，日前有網民在觀塘一間連鎖日式放題用餐，表示見到帶子刺身上出現一條疑似人體毛髮，當場胃口全失。網民隨即跟在場一名女職員反映事件，惟對方一句簡單回應，更令網民火上加油，並即時回應：「你企喺度同我食咗去。」

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據Facebook群組「香港壽司刺身關注組」，有網民昨日（10月31日）發帖，圖文並茂指10月30日晚上，在觀塘一間連鎖日式放題餐廳用膳期間，竟發現帶子刺身上出現疑似體毛：

份量已經同我地order每樣減半都不突（特）止，帶子刺身上面仲有條下身X毛，當堂冇哂食慾。

事主隨即向一名路過的中年女性職員反映事件，怎料對方竟用簡單一句話回應，令事主即場發怒火：

佢竟然回答我“毛髮嚟啫”，當堂著火，我立即回佢“你企喺度同我食咗去”，完全一句Sorry都冇就攞走行咗去。

事主之後跟另一位身穿黑衫、估計是高級員工的職員再反映，這次對方則向事主表示，會換過另一盤刺身。而事主在文末亦表態，看似仍隱有餘怒：

我估計呢一次係我第一次光顧，亦都係最後一次。

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帖文引來不少網民熱烈留言討論，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣