【國際先生】「浸大男神」代表香港出戰國際先生　23歲李坤潮贏第4名成三料殿軍【多圖】

▲ 第14屆國際先生出爐，香港代表李坤潮奪得第4名。

第14屆國際先生比賽（14th Mister International Competition）受疫情影響睽違3年，今年再度回歸，日前在菲律賓馬尼拉圓滿舉行。

應屆香港代表派出身高183cm、有「浸大男神」之稱的23歲李坤潮（Jason Li）出戰，他在賽前賽後均有亮相表現，在大賽當晚成功晉身六強，獲得Mister Kemans及Mister Ibeautified兩個獎項之餘，更勇奪第4名，成為三料殿軍。

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Jason事後在社交平台分享參選感受，他留言：

曾經何時，我係幾咁想着住港隊波衫出國比賽，今晚，我能夠用第二種方式，去將香港帶畀更多人認識，凡親我聽到多一個人喺同我傾完偈之後，會話想嚟香港睇下、見識下係點樣嘅城市，咁就夠了，我就滿足了。

當晚賽果冠軍得主為多明尼加共和國的Manu Franco稱王，亞及季軍由印度代表Lukanand Kshetrimayum、委內瑞拉代表Orangel Dirinot奪得。隨後由香港代表Jason奪得第4名，第5及第6名是菲律賓代表MJ Ordillano以及西班牙的Juan Pablo。

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花足1年半操練

為參加國際先生比賽，Jason早於去年5月已經積極備戰，除了勤力做健身操弗身形，不惜戒口堅持良好生活習慣，務求以最佳狀態參賽。最後成功操出健碩8舊腹肌，以完美體態示人。返港後Jason終於鬆一口氣，與親友大肆吃喝慶祝。

他在出發當天拿起香港區旗在機場拍照，留言寫道：「珍惜仍能用香港人身份出國比賽。」圈中藝人余香凝、陳慧敏等也有留言為他打氣。

Jason擁有迷人酒窩以及招牌陽光笑容，配合健碩身材可謂天使與魔鬼的化身，難怪他早已名草有主，有一名感情穩定的漂亮女友。而女友亦十分支持Jason參賽，凱旋歸來當天親自接男友機，甜蜜程度打風都打唔甩！

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