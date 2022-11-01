【梨泰院人踩人】孝順女曾捐骨髓救血癌父 與友人梨泰院聚會罹難

▲ 孝順女曾捐骨髓救血癌父 與友人梨泰院聚會罹難

南韓首爾梨泰院上周六萬聖節活動演變為人踩人慘劇，造成至少154人死亡。一名失去女兒的父親，在醫院裡拿到女兒的死亡證明書後，崩潰言「3年前才捐了骨髓給我，前段時間還說讓我在你身邊再待70年，沒有你我怎麼活啊！」悲慟不已。

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綜合韓媒報導，該名父親憶述，事發當天下午6時半許，他曾收到25歲女兒的短訊，稱當晚會在朋友家過夜，並貼心地叮囑「爸爸，回家的路上要小心！」。因為女兒經常會在朋友家留宿，故他亦沒有多問。翌日早上他看到梨泰院新聞後，根本沒想過他的女兒可能會在現場，豈料隨即便已接到噩耗。

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他稱，自己獨自一人撫養女兒成人，父女感情要好，平日兩人相依為命。3年前，他確診血癌，女兒捐骨髓救她。即使女兒已長大成人，但他電話中，依舊親暱的叫著女兒「寶貝」。

父親向記者展示日前女兒寫給他的生日信，信中寫道「因為能作為爸爸的女兒出生，……很幸福……在我身邊再待70年，待我96歲，還要給我煮海帶湯……我愛你爸爸……」。可惜現在父親只能拿著死亡證明，不斷說「沒有你，我怎麼活下去？」

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責任編輯：羅嘉欣