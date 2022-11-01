【港區國安法】47人初選案袁嘉蔚要求由單一法官判刑　法官押後11月底聽取陳詞

▲ (左)梁凱晴。(右)袁嘉蔚。 陳靜儀攝

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（1日）續進行案件管理聆訊，出庭應訊的3名被告趙家賢、袁嘉蔚及徐子見今出庭應訊。徐及趙分別要求於審訊前及後處理判刑，袁一方亦要求盡快處理判刑，並認為判刑應由單一法官處理，法官押後至11月28日聽取陳詞。



案件今於高等法院再度進行案件聆訊管理，出庭應訊3名被告為趙家賢、袁嘉蔚及徐子見。另外毛孟靜、吳敏兒及譚凱邦等共6名被告，今亦出庭旁聽，案件由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。



徐及趙一方分別要求於審訊前及後處理判刑，徐一方預計求情需時40分鐘，袁一方希望盡快處理判刑。法官陳慶偉透露，其餘不認罪被告之審訊，將於2023年2月審訊，預計需時55天，料可於暑假前審結。

袁一方又指出，認為判刑應由1名法官處理，而非由3名法官處理，另提及案情摘要中提及的協議亦非涉及袁。法官陳慶偉表示，同意案情應由控辯雙方礎商，並非由法官處理，故法庭不會處理。至於就袁一方提出由單一法官處理判刑，則押後至11月28日聽取陳詞。



本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉；其餘18名被告早前於交付程序中表明不認罪，將於下周二（8日）進行3天案件管理聆訊。

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記者：林育慧