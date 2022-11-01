【外傭如家人】印傭視老僱主如親母照顧　少主盼好姐姐做到退休︰當成屋企人

▲ 有印傭視老僱主如親母般照顧。

好外傭難求，更何況能視如家人的更是難上加難，有幸找到就要好好珍惜。日前有網民在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖文表示，外傭悉心照顧她的媽媽，形容對方「當係自己阿媽咁照顧」，她感恩家有一位好姐姐。

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為「三高」僱主學煮食

網民Stephanie接受TOPick訪問，分享一家人與外傭姐姐的故事。她指37歲的姐姐在她家工作已經15年，主要照顧她的67歲媽媽及家中貓狗。已婚的姐姐育有一名10多歲的女兒，她初來Stephanie家工作時，女兒年僅兩歲左右。

Stephanie憶述工人姐姐最初只會煮幾款餸菜，後來上網睇片學煮食。媽媽早已退休，幾年前發現有「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），身體出現異常，Stephanie讚賞姐姐「會主動上網搵食材食譜去煮俾媽媽食」。自從她搬出後，媽媽與妹妹及印傭姐姐同住，平日妹妹返工後，基本上媽媽與姐姐獨處的時間最耐，也靠姐姐照顧。她們的關係很好︰

我媽媽對佢好似女一樣，我當佢好似家姐咁。

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悉心照顧家中貓狗

除了照顧老人家外，印傭姐姐亦照顧好家中貓狗，過去Stephanie家有3隻狗、1隻貓，現在則有3隻貓，原來養貓也是姐姐提議的。Stephanie說︰

屋企本身有兩隻大狗，後來兩隻大狗過身，佢話屋企好靜，所以就話不如養兩隻貓。

Stephanie指媽媽婚後一直有聘請外傭幫忙，之前曾有幾位工人姐姐，但現在這位姐姐做得最耐。她形容姐姐好的程度，「成個屋苑的僱主都對佢虎視眈眈，成日問佢會唔會轉僱主。」姐姐卻跟她表示，喜歡在她家工作，因為被Stephanie媽媽如女兒般對待，家中還有貓咪玩。

視好姐姐如家人

在疫情這幾年來工人姐姐未曾回鄉，預計下年5月才返印尼。Stephanie提及姐姐曾問媽媽借糧，說要寄返鄉下裝修間屋，可是後來發現姐姐的丈夫將錢拿去吃喝玩樂，導致二人婚姻出現問題。幸夫妻修補關係，男方也闖出一番事業，可以維持生計，姐姐在港打工亦無後顧之憂。Stephanie感恩遇到好姐姐︰

希望佢繼續喺我度做，做到退休為止，完全當成屋企人。

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記者︰駱秀玲