【下流上車族】朱凱婷入行21年首演八婆有新鮮感   打破司儀正經形象

▲ 今次朱凱婷演出好有驚喜。

TVB台慶劇《下流上車族》自播出後收視口碑甚好，除題材貼地外，劇中一班演員林敏驄、江美儀、鮑起靜等表現出色，帶動整個劇集更有張力。其實除了劇中要角演得好外，一班配角林景程﹑袁文傑及朱凱婷等亦做得入型入格。

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首演八婆角色觀眾感新鮮

就如在劇中演江美儀表妹的朱凱婷，首次演八卦專搞事的角色，昨晚一集講到她突然回港現身在江美儀面前，更直闖現為袁文傑的家，豈料袁文傑正在家中洗澡，最終江美儀為趕走「表妹」朱凱婷被逼出招使出「飛bra」，欺騙朱凱婷要與老公林敏驄鴛鴦戲水，終才可打發朱凱婷離開，場面搞笑。

不少觀眾對朱凱婷的演出感驚訝，猜不到平時斯文大方得體的她能拋出包袱，演得那麼八卦多事，完全帶給觀眾有新驚喜。

早前江美儀亦曾上載與朱凱婷合照，並留言：「好開心可以同你合作，你真係好正，多謝你呀！」足見二人合作得相當愉快。

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香港小姐入行成為出色主持人

其實朱凱婷是2001年香港小姐季軍得主，後在中文大學修讀企業傳訊碩士於2006年畢業，她憑着大方得體的形象加出色的口才成為不少節目的御用司儀之一。

在2004年至2005年間她主持無綫電視節目《香港直播》及節目中的財經時段，近年更為TVB主持香港大型煙花匯演及香港升旗儀式，亦為《東張西望》的長駐主持之一。

雖然朱凱婷主持過不少大騷節目，她間中亦有參演劇集演出，不過多數以配角為主。

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家庭美滿模範媽媽

除事業外，她婚姻亦非常美滿，2010年與拍拖5年的飛機師男友Dickens結婚，並於2011年誕下女兒Sheryl，母女感情要好，並不時在社交網分享親子樂的合照。

而且，為了更了解女兒性格，Heidi會陪同女兒一起參加親子音樂班，齊齊唱歌跳舞，所以老公經常取笑她很落力參與，上堂時又好投入，因為她深信有父母陪伴着，最能夠看到小朋友最直接的反應，又可以令他們有安全感，難怪她被封為圈中的好媽媽之一。

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