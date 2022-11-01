【萬聖節】星二代哈佬喂扮鬼扮馬合集　胡杏兒3子扮海洋生物洪永城囡囡「扮老豆」

▲ 昨日萬聖節，一眾藝人和星二代都悉心打扮應節，當中胡杏兒3個仔齊齊扮海洋生物。

昨日（31日）是一年一度萬聖節，一眾藝人和星二代都悉心打扮應節，扮鬼扮馬博大家一笑。今年一眾星二代都有不同主題打扮，其中胡杏兒3個仔齊齊扮海洋生物、何基佑囝囝扮學霸高材生，一定嚇倒好多小朋友！最厲害必定是洪永城囡囡，穿南瓜裝扮爸爸，最似！

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胡杏兒丈夫李乘德（Philip）在IG分享，太太為3子悉心打扮的哈佬喂造型，以海洋生物為主題，大仔Brendan扮海龜、Ryan扮章魚、細仔Liam則扮Baby Shark，眼仔睩睩表情趣怪。網民大讚3子cute爆，可能是今年萬聖節最強星二代造型。

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同樣打扮成海洋生物的還有新手媽媽何雁詩（Stephanie），兩母子cosplay迪士尼卡通人物美人魚Ariel和龍蝦仔，年僅4個月大的囝囝Asher不知萬聖節是何物，寧願做隻「沉睡龍蝦」。至於打扮成王子Eric的鄭俊弘（Fred）就自嘲兩父子只是媽媽的配角，Stephanie笑說︰

早幾日聽到爸爸同個仔講：今年Halloween，我同你都係茄喱啡咋，媽媽先係主角，上年我都係咁㗎。

正懷有第二胎兒子的倪晨曦索性善用自己的大肚皮，與2歲仔cosplay豬八戒與悟空，應該是史上最美麗的豬八戒！另一靚媽余香凝就與1歲半囡囡齊齊做靚女巫，去玩轉主題公園哈佬喂，她感言年輕時會玩齊所有鬼屋，現在帶著囡囡只會邊睇魚邊食飯、去睇動物，「雖然玩法唔同咗，但係開心升級咗！」

▲ 何基佑大仔扮學霸去嚇同學。（IG圖片）

何基佑大仔扮學霸嚇同學

在哈佬喂靠創意都能突圍！何基佑大仔正就讀小學，索性扮一名學霸，基佑笑言他們不太想扮鬼，但造型又想有幾分驚嚇，就想出扮學霸，「夠晒驚嚇，係同學見到都驚！」

想扮鬼扮馬，都要扮得似先好笑。洪永城囡囡與爸爸有個餅印樣，索性「扮爸爸」最殺食！一家三口齊齊穿上南瓜裝，兩父女倒模一樣！媽媽梁諾妍不甘被爸爸搶鏡，自己另與囡囡cosplay成迷你兵團（Minions）去行山，沿路氹得一班姨姨叔叔好開心。

▲ 孫慧雪cosplay動漫角色「綾波麗」，盡騷美好身材。（IG圖片）

另外要特別表揚靚媽孫慧雪cosplay動漫角色「綾波麗」，盡騷美好身材，大受網民歡迎。點擊圖片即睇更多星二代造型︰

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責任編輯︰林綺玲