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【雙11優惠】輕電器網購平台雙11激搶價低至$11 購物滿$400劃一享免運費【內容連結】

休閒消費 13:03 2022/11/01

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熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

電器幫ElecBoy由即日至11月14日期間舉行雙11購物節，過萬件產品低至1折發售。(圖片由商戶提供)

繼消費券優惠後，輕電器網購平台「電器幫ElecBoy」帶來雙11購物節，由即日至14日期間舉行低至$11的雙11閃購戰、新會員獎賞、全店過萬件產品低至1折、超過$1,111優惠券加碼賞、免運費優惠及產品評價獎賞計劃。

優惠1︰首1,111位新會員獎賞

於優惠期內，首1,111名成功登記成為電器幫之新會員，且登記電話號碼中含「11」數字，即可獲贈天仁茗茶$25電子現金券，以茶飲開展購物盛宴。數量有限，送完即止。

優惠2︰雙11閃購戰

推廣期內，電器幫將一連14日分三段舉行「雙十一閃購戰」，每日精選不同人氣產品進行限時優惠，包括旅行產品、派對必備、美容及健康產品、電腦及家電廚電等，每日早上10時準時開搶。

即日至11月6日將以前哨戰打響頭炮，每日精選30件人氣產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日一款閃購產品以低至半價發售，每款限量3件。如11月4日KODAK STEP Touch 3合1數碼即影即有相機($725/限量3件)、11月6日DYSON(全新版) Supersonic HD08風筒(1,840/限量3件)、11月7日APPLE AirPods Pro (第2代)($1,111/限量5件)等。

優惠3︰全店過萬件產品低至1折

推廣期內，電器幫推出過萬件熱賣產品勁減低至1折，涵蓋傳統家電、廚電及各式電子產品等亦一應俱全，包括APPLE iPhone 14($6,599)、FUJIFILM Instax Square SQ1即影即有相機($935)、TOSHIBA DWS-22AHK獨立式免安裝洗碗碟機($1,739)等。

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優惠4︰派發總值超過$1,111優惠券

推廣期內購買不同類別產品滿指定金額，並輸入優惠碼，即可享額外折扣；優惠碼總值高達$1,111，更同時適用於購買減價產品，將優惠結合，盡享折上折優惠。

優惠5︰免運費優惠

電器幫提供多種送貨方式供選擇，包括OK便利店自取、自提點自取及送貨上門，購物滿$400起，劃一享免運費優惠，現貨最快更可選翌日送貨上門。

優惠6︰分享產品評價 賺取高達6,000會員積分

顧客購物後於產品頁面上留言評價，即可以每個評價賺取1,000會員積分；如獲選為每月最佳產品評價，更可獲得額外5,000會員積分。

記者︰劉妙賢

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