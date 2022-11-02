【侍母至孝】松田聖子5億日元改建居所　裝無障礙設施照顧90歲母親

▲ 松田聖子在日本被稱為「永遠的偶像」。 （松田聖子IG）

日本女歌手松田聖子在八十年代紅透半邊天，與中森明菜分庭抗禮，香港粉絲者眾，而且多年來不少香港歌曲改編她的作品，如林憶蓮的《搖擺口紅》和《愛情 I Don't Know》以及黎瑞恩的《陽光路上》等。

松田聖子今年踏入花甲之年，回望人生起起落落，去年更承受愛女輕生之痛，今後目標，只想以照顧九旬母親為己任，待母至孝。

著力照顧年邁母親

松田聖子最新近況，是花了5億日元（折合港元2,650萬）把東京的居所改建「安老院」，不是做生意，是與90歲的媽媽相依為命，一起生活。新裝修著眼無障礙，扶手也考量長者的使用需要，十分細心。

即然她是歌手，音樂設備不能缺少，她在住所特設一個錄音室，在公在私分得清楚的松田聖子，從未在家設立工作室，因為她不想把工作帶回家，但步入60歲後有所改變。據稱如果她覺得當天聲綫在上佳狀態，會進行錄音，因此歌迷不用擔心，假以時間期待松田聖子新曲面世。

「聖子頭」爭相仿效

80年代是松田聖子的全盛期，是當年日本唱片銷量最高的偶像歌星之一，其魅力更席捲香港和台灣，天真可愛的兔仔爆牙是其招牌，她的「聖子頭」更是令少女們爭相仿效，到髮型屋說剪這個髮型，髮型師幾乎無一不知。

她的歌曲唱到街知巷聞，但其實松田聖子在1979年尾，是以演員身份出道，翌年4月以歌曲《裸足的季節》受注目，全力發展歌唱事業，創下女歌手連續24張單曲銷量排行榜冠軍、日本武道館舉行演唱會最多的女歌手。在日本交出一張又一張亮麗成績，但其後多年轉到美國發展，卻不能打開局面。

▲ 松田聖子昔日與父母合照。（網上圖片）

婚事三嫁兩離

感情生活方面，松田聖子三嫁兩離，在事業如日方中之際，1985年與演員神田正輝結婚，誕下女兒神田沙也加，1997年離婚。離婚第二年即與牙醫波多野浩閃電再婚，但婚姻只維持了兩年。第三段姻緣於2012年修成正果，丈夫河奈裕正是慶應義塾大學醫院口腔外科副教授。

▲ 《裸足的季節》是松田的起步及成名作。 （松田聖子IG）

雖然她的歌唱事業未如八十年代時大紅大紫，聲勢也稍為滑落，但期間依然發表新歌及舉行演唱會。1996年發行的唱片《あなたに逢いたくて〜Missing You〜》好評如潮，銷量超過百萬張，迎來了其歌唱生涯的第二個巔峰。

與女兒感情疏淡

事業和感情都多姿多采，但和女兒神田沙也加，母女感情一向欠佳。沙也加曾離家出走，曾推出著作《Dollygirl》回憶自己人生，完全沒提及母親聖子，連在夏威夷舉行婚禮，也只有父親出席，不見松田聖子身影。

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神田沙也加努力擺脫「星二代」標籤，近年在音樂劇中表現活躍，可惜在去年12月20日， 在北海道一家酒店自殺身亡，終年35歲，此事也揭發松田聖子與女兒已無聯絡7年。

記者：周美好