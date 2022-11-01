【渣馬2.12開跑】公眾抽籤本月15日起接受報名　獎金加碼10倍至1萬元

▲ 第25屆渣打香港馬拉松啟動典禮。(林宇翔攝)

第25屆渣打香港馬拉松因疫情緣故由原定今年11月20日改期在明年2月12日舉行，名額暫定為2.5萬個，公眾抽籤於本月15日上午10時接受報名；渣打銀行將今屆 「馬拉松特別獎助計劃」獎金加碼，以10倍獎金鼓勵本地跑手刷新個人最佳成績。

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今屆賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松和10公里三個組别，並沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里項目則以東區走廊作起點。所有組别均以維多利亞公園作為終點。

賽事分階段進行報名，公眾抽籤在11月15日至21日接受報名，在我11月25日公布抽籤結果，中籤者必須在11月29日或之前完成付款；公眾抽籤的第二輪結果在12月2日公布，並需在12月6日或之前付款。

大會亦宣布將第 25 屆「馬拉松特別獎勵計劃」的獎金加碼10倍。所有於3小時(sub3）及3小時30分(sub 3:30）內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，均可獲特別獎金 1萬元，成為「超級千金先生」及「超級千金小姐」。

跑手亦須遵循多項防疫措施，包括48小時前進行核酸檢測、領取跑手包前提交健康申報表、當日到場前進行快測陰性、參賽選手必須符合「疫苗通行證」的要求，並為「藍碼」方可參賽。

香港田徑總會主席關祺表示，已透過海外代理人協助邀請精英跑手來港參賽，若根據國際金標賽事規矩，至少需邀請各6名男、女子組精英跑手，形容進展良好，有關成績和名單詳情將適時公布。

被問到新加坡下月初亦會舉辦馬拉松，設5萬個參賽名額較香港高，防疫安排亦較香港放鬆，關祺認為兩地情況不一，無法比較，又稱會與政府保持溝通有關防疫安排，相信跑手可一沿以往只需在起步前佩戴口罩，起跑後則可脫下；亦會繼續觀察疫情變化與當局磋商增加名額。

名額方面積極同政府協商緊，大家都希望向上調，但都視乎疫情各方面，我哋希望同政府盡快按現時情況再睇吓有無增加名額的空間。

另外，三個距離組別亦有預留名額予成功報名「渣打香港馬拉松2020」及未曾透過「預留名額報名」中籤「渣打香港馬拉松2021」的人士。合資格者可於11月10日至14日報名，經「預留名額報名」之跑手只可報名參加於「渣馬2020」報名之同一距離的個人賽事。若登記跑手數目超過相關名額，大會將以抽籤形式確認跑手參賽資格。

每項距離的挑戰組均設500個名額，報名者需提交田總認證之賽事成績作查核，成績較佳者優先取錄；另設有150個「傷健人士」名額，及部分公益名額。

在取消及退款安排方面，一旦賽事因疫情或其他因素影響而被迫取消，﻿於比賽舉行14天前取消，跑手可獲退一半報名費；若於比賽舉行前14天內取消，所有跑手將不獲退款。

田總在今年9月16日時表示，基於本港的疫情狀況，大會尚未收到批准舉行渣馬2022。由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下決定取消賽事。及後，在4日後的9月20日再次宣布積極計劃於明年2月12日舉辦。

第25屆渣馬賽事報名日期︰

挑戰組跑手：11月4日至10日

預留名額：11月10日至14日

公眾抽籤：11月15日至21日

傷健人士名額：11月15日至12月30日

公益名額：12月13日至12月30日

賽事詳情（本地選手）：

全馬名額：6,000個，報名費600元

半馬名額：6,000個，報名費520元

10公里名額：13,000個，報名費420元

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記者：李榮忠