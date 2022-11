【奇異大世界】岑珈其為迪士尼動畫電影獻聲　遺憾未能讓爸爸見證事業成績

▲ 岑珈其為《奇異大世界》配音。

迪士尼最新動畫電影《奇異大世界》(Strange World) 由《大英雄聯盟》(Big Hero 6)、《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)金像導演當賀爾 (Don Hall)執導。

今次作品講述三代探險家父子勇闖神秘的「奇異大世界」,展開驚險刺激、動作連場的大歷險,沿途再加上古靈精怪的各種奇異生物,組成超乎想像、創新有趣的探險故事。

《奇異大世界》粵語版配音請來近期人氣爆燈的岑珈其聲演熱愛冒險的艾文 (Ethan),他透露,自己與角色艾文一樣好奇心很強,擁有冒險精神,小時候一樣渴望環遊世界,到處見識,即使當時未能到處飛,都會在網上世界瀏覽各地歷史,在網上遊歷不同景點。

▲ 岑珈其在《奇異大世界》聲演熱愛冒險的艾文。

事事全力以赴

對於能夠聲演主角艾文,岑珈其直指尤如夢想成真,因為自己一直期望能為更多動畫配音,希望在自己工作繁忙而未能親身陪伴在兒子臻臻身旁時,以自己聲演的動畫作品作陪伴。

電影講述探險家家族三代一同勇闖「奇異大世界」,從歷險之旅探討父子情及家庭意義。而珈其的自身經歷則帶點遺憾,因未能與爺爺有相處的機會,但與幾年前過身的爸爸關係很好。

談起與爸爸的父子情,岑珈其指自己最遺憾未能讓爸爸見證自己事業步向穩定,以及成家立室。但他會堅守爸爸的教導,繼續在家庭事業都全力以赴,相信爸爸在天上看到會感到欣慰。

