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【奇異大世界】岑珈其為迪士尼動畫電影獻聲　遺憾未能讓爸爸見證事業成績

娛樂 12:27 2022/11/01

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岑珈其為《奇異大世界》配音。

迪士尼最新動畫電影《奇異大世界》（Strange World） 由《大英雄聯盟》（Big Hero 6）、《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）金像導演當賀爾 （Don Hall）執導。

今次作品講述三代探險家父子勇闖神秘的「奇異大世界」，展開驚險刺激、動作連場的大歷險，沿途再加上古靈精怪的各種奇異生物，組成超乎想像、創新有趣的探險故事。

《奇異大世界》粵語版配音請來近期人氣爆燈的岑珈其聲演熱愛冒險的艾文 (Ethan)，他透露，自己與角色艾文一樣好奇心很強，擁有冒險精神，小時候一樣渴望環遊世界，到處見識，即使當時未能到處飛，都會在網上世界瀏覽各地歷史，在網上遊歷不同景點。

岑珈其在《奇異大世界》聲演熱愛冒險的艾文。

事事全力以赴

對於能夠聲演主角艾文，岑珈其直指尤如夢想成真，因為自己一直期望能為更多動畫配音，希望在自己工作繁忙而未能親身陪伴在兒子臻臻身旁時，以自己聲演的動畫作品作陪伴。

電影講述探險家家族三代一同勇闖「奇異大世界」，從歷險之旅探討父子情及家庭意義。而珈其的自身經歷則帶點遺憾，因未能與爺爺有相處的機會，但與幾年前過身的爸爸關係很好。

談起與爸爸的父子情，岑珈其指自己最遺憾未能讓爸爸見證自己事業步向穩定，以及成家立室。但他會堅守爸爸的教導，繼續在家庭事業都全力以赴，相信爸爸在天上看到會感到欣慰。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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