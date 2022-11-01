【超能使者】陳展鵬放下包袱演市井角色　唐詩詠突破形象展現粗獷一面

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善等主演的TVB台慶劇《超能使者》於昨晚（31日）首播，「阿鏈」鍾孝年（陳展鵬飾）與「Q姨」喬若嵐（詩詠飾）因為一次誤會結為歡喜冤家。

某天二人先後坐上「亡命小巴」，就在意外發生前一刻，二人「看見」以往經常在腦海中閃現的碎片式畫面，就在大感驚訝及不祥的同時，車禍發生，受了重傷的二人即場進行急救，並同時「意外」獲得不同超能力，只是二人當時仍未知曉，而車禍發生時間則與二人之前預知一樣是6月6日6時6分6秒！

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展鵬放下型仔包袱

昨晚短短一小時的劇情相當多元，除了有主打的搞笑、輕鬆及動作場面，還不乏感性催淚、及大型交通意外與特技場口等震撼性畫面及緊張場口，所有角色設定亦是既新鮮又鮮明。

網民亦大讚首集節奏明快、輕鬆搞笑、冇悶場，且題材吸引，大讚有追看性，又指第三Part已展開「超能」事件夠吸引。

以展鵬為例，今次難得放下型仔包袱演市井又市儈的足底按摩師，更是劇中「搞笑」擔當，像是展鵬與劇中妻子（劉佩玥飾）的閨房戲，喝了母親（程可為飾）炮製的「壯陽湯」的阿鏈，因聽到老婆享受按摩的叫喊聲慾火焚身，不但滿面通紅，猴擒苦惱樣更是相當抵死，獲網民大讚生鬼。

對此，展鵬說：「可能大家覺得我平時講嘢好老正，唔適合做喜劇，但其實我好期待做喜劇，好多謝Jazz畀呢個角色我，令我好Enjoy。劇入面個髮型我自己剪架，衣著亦係最簡單，希望演繹到一種真實嘅共鳴感。」

負責「呻吟」的劉佩玥則笑指拍攝時毫不尷尬：「反而最搞笑係Jazz示範我睇點做！呢幕戲係搞笑為主，所以拍時冇諗咁多嘢，反而係為求目的不擇手段，盡情去演。」

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詩詠：一入劇組就咩都唔諗

至於詩詠也突破以往斯文靚女及專業人士形象，飾演臨記判頭的她毫不吝嗇展現粗獷一面，其中一幕高舉腋窩並以毛巾擦拭的麻甩場口更令網民笑到碌地。

詩詠說：「因為冇演過喜劇、冇優勢，所以我交晒畀監製，一入劇組就咩都唔諗，每日開工前都空白咁去，所以我演嘅時候完全冇理其他人會點睇我。」由於詩詠與展鵬已非首度合作，二人獲讚有火花，詩詠更被指「巴辣得嚟唔過火」。

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游氏母女墮樓

首集另一重頭戲是游氏母女墮樓戲，劇情講述Q姨胞姊喬若詩（楊卓娜飾）疑遭丈夫游國棟（吳家樂飾）多番家暴，為了女兒選擇啞忍的若詩，昨晚臨尾卻離奇墮樓身亡，事情更疑似與國棟有關。

該幕戲之所以重要，除了展現了現場實拍與CG後製所花費時間及心血的成果外，阿鏈亦因此意外發現自己擁有「停頓時間」異能。

此場口其實隱藏不少難以控制元素，演員及CG組事前需作反覆綵排，當日劇組更出動了兩組威也佈置天井雜物飛散陣，及營造若詩女兒凌空的場面。相關墮樓劇情亦引起了網民討論，紛紛揣測「游氏」母女墮樓真相。

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