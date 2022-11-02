【天倫之樂】相識34年常被人說「生得似樣」 閨蜜驗DNA竟是雙胞胎姊妹

▲ 相識34年常被人說「生得似樣」 驗DNA後竟是雙胞胎姊妹

內地一對閨蜜自14歲便認識，二人不僅興趣與愛好相似，就連外貌也極為相似，二人在認識34年後決定進行DNA鑑定，報告證實二人確為有血緣的雙胞胎姊妹。

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綜合內媒報導，這兩名女子分別是王玲霞與買巧玲。她們在14歲時經由同學介紹認識，二人不但外貌相似，經深入交談後發現興趣也類同，因而成為好友。雖然兩人都是收養回來的孩子，但出生日期並不一樣，所以多年來，她們從未懷疑過對方，可能會與自己是雙胞胎姊妹。

二人身世雖相近，但命運卻是天壤之別。王玲霞的童年幸福美滿，反之買巧玲在寄養家庭內卻過著如傭人般的生活。自從買巧玲的「哥哥」結婚後，她的嫂子亦如她的「童年噩夢」。她經常要受嫂子的捱打出氣，她形容「我穿的衣服也是破破爛爛的，也從來不敢向家裡人要東西」。

二人多年以來走過許多高山低谷，小時候互相扶持成長。2000年王玲霞老公病逝，家庭霎時失去了經濟之柱，買巧玲經常資助對方麵粉、油、鹽等生活用品。2004年，買巧玲確診罹患乳癌。所幸經王玲霞的細心照顧下買巧玲擺脫了病魔，並萌生了尋找親人的想法。

買巧玲便相約了王玲霞進行DNA親子鑑定，儘管王玲霞不相信，但還是願意一試。結果發現，二人有血緣關係，而且更是同卵雙胞胎。

親子鑑定報告一出，認識34年的王玲霞與買巧玲相認，並決定一同尋找親生父母。她們開始把自己的資料上傳至網上，並參與了多場的尋親活動，惟均無下文。直至2009年，一名叫賈學慶的男子主動聯繫姊妹倆，並透露自己也是被人收養的，但仍有與原生家庭保持連絡。他看到了姊妹倆的照片後認為她們與自己的其他兄弟姊妹十分相似，故主動聯繫。後再經DNA證實他們的確是兄弟姊妹。

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然而賈學慶亦向她們二人道出親生父母的消息，指她們本姓許，肓有3男3女。但因早期家庭經濟困難，迫不得意下要把其中的四個孩子送走，而她們二人正正就是其中之一。現時雙親已不在人世，但賈學慶則指父母生前一直亦想尋回她們二人。而她們正確的出生日期是1955年6月18日。其後她們二人一同前往江蘇，與其他的兄弟姊妹相認，並拍下了67年來第一張的全家福。

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責任編輯：羅嘉欣