【早餐選擇】穀物早餐高糖增患心血管病風險　6款低糖低脂健康穀物名單

▲ 穀物早餐高糖增患心血管病風險，食物營養專頁推薦6款低糖低脂健康穀物名單。

不少人早餐都會選擇吃穀物，不過，市面上看似很健康的早餐穀物，其實暗藏高糖陷阱，長期食用分分鐘越食越肥，更有機會增加患心血管疾病風險。

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食物營養專頁heal.the.lifeee在IG發文，比拼12款早餐穀物，推薦6款較健康穀物選擇，不僅低糖低脂，還有較豐富的膳食纖維，增加飽足感。建議可以用無糖希臘乳酪，或低脂/脫脂奶進行配搭。

較健康低糖低脂穀物

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高糖早餐穀物陷阱

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根據食安中心的標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖份，屬於「高糖」；不多於5克的含糖量，即屬「低糖」。長時間的高糖份飲食，會增加血液中三酸甘油脂的濃度，導致高血脂，有機會令血管壁增厚和變硬，逐漸演變動脈粥樣硬化，阻礙血流，增加患高血壓的風險。而血管一旦被血塊完全堵塞，便會發展成心臟病或中風，甚至造成心臟衰竭或腦缺氧。

世界衞生組織建議，每日的糖分攝取量應少於每日能量總攝取量的百分之十。以一個每日熱量攝取為2,000千卡的成年人為例，其每日糖分攝取應少於50克（相等於10粒方糖）。

內容獲「heal.the.lifeee」授權轉載。

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責任編輯：張沛