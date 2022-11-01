  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 15:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【早餐選擇】穀物早餐高糖增患心血管病風險　6款低糖低脂健康穀物名單

保健美顏 15:20 2022/11/01

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

穀物早餐高糖增患心血管病風險，食物營養專頁推薦6款低糖低脂健康穀物名單。

不少人早餐都會選擇吃穀物，不過，市面上看似很健康的早餐穀物，其實暗藏高糖陷阱，長期食用分分鐘越食越肥，更有機會增加患心血管疾病風險。

最新影片：

食物營養專頁heal.the.lifeee在IG發文，比拼12款早餐穀物，推薦6款較健康穀物選擇，不僅低糖低脂，還有較豐富的膳食纖維，增加飽足感。建議可以用無糖希臘乳酪，或低脂/脫脂奶進行配搭。

較健康低糖低脂穀物

    點擊圖片放大
    +6
    +5

高糖早餐穀物陷阱

    點擊圖片放大
    +6
    +5

根據食安中心的標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖份，屬於「高糖」；不多於5克的含糖量，即屬「低糖」。長時間的高糖份飲食，會增加血液中三酸甘油脂的濃度，導致高血脂，有機會令血管壁增厚和變硬，逐漸演變動脈粥樣硬化，阻礙血流，增加患高血壓的風險。而血管一旦被血塊完全堵塞，便會發展成心臟病或中風，甚至造成心臟衰竭或腦缺氧。

世界衞生組織建議，每日的糖分攝取量應少於每日能量總攝取量的百分之十。以一個每日熱量攝取為2,000千卡的成年人為例，其每日糖分攝取應少於50克（相等於10粒方糖）。

內容獲「heal.the.lifeee」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：張沛

相關文章

【食不安心】食穀物早餐驚見整條簷蛇乾屍　事主崩潰：仲要已經食得7788
10:35 2021/10/08
【食不安心】食穀物早餐驚見整條簷蛇乾屍　事主崩潰：仲要已經食得7788
【超市大搜查】 逾七成穀物早餐高糖多吃增患心血管病風險　盤點11款「非高糖」穀物早餐名單
17:46 2021/10/06
【超市大搜查】 逾七成穀物早餐高糖多吃增患心血管病風險　盤點11款「非高糖」穀物早餐名單
【食用安全】麵包和穀物早餐是超加工食品 研究揭日食一份增18%早死風險
08:36 2022/09/24
【食用安全】麵包和穀物早餐是超加工食品 研究揭日食一份增18%早死風險

你可能感興趣

【食不安心】食穀物早餐驚見整條簷蛇乾屍　事主崩潰：仲要已經食得7788
10:35 2021/10/08
【食不安心】食穀物早餐驚見整條簷蛇乾屍　事主崩潰：仲要已經食得7788
【超市大搜查】 逾七成穀物早餐高糖多吃增患心血管病風險　盤點11款「非高糖」穀物早餐名單
17:46 2021/10/06
【超市大搜查】 逾七成穀物早餐高糖多吃增患心血管病風險　盤點11款「非高糖」穀物早餐名單
【食用安全】麵包和穀物早餐是超加工食品 研究揭日食一份增18%早死風險
08:36 2022/09/24
【食用安全】麵包和穀物早餐是超加工食品 研究揭日食一份增18%早死風險
健康問題 食用安全 早餐 膳食纖維 美食 養生 乳酪 希臘

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾