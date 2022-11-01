【深秋花藝】深秋花藝特色拆解　花藝師分享家居花藝作品

秋天是收成的季節，在家居花藝的擺放方面也可以有收成的意味，請來花藝師示範深秋的花藝。

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中西花店的第三代經營者Ada指出，深秋的花藝特色不單只是帶秋意的暗色例如深紅和深綠色，而且是臨近聖誕節，所以花材的顏色會邉取黃色、橙色、銀色和灰色。今次Ada示範的插花選取了深紅色的繡球花、秋菊、和玫瑰作為主花。配花還可以選用果實，寓意秋收。至於其他花材葉材包括尖形尤加利 、圓形尤加利、粉雪、雪果、籃伯爵、繡球子，以及飛香。

▲ 深秋的花藝特色不單只是帶秋意的暗色例如深紅和深綠色，而且是臨近聖誕節，所以花材的顏色會邉取黃色、橙色、銀色和灰色。

鮮花葉材介紹

繡球花



是近年流行的花材，有多種顏色，今次Ada用上較特別的深紫色繡球花。

菊花



又名君子之花，特別適合秋天時節，今次用上棗紅色秋菊。



飛香



又名蕾絲花，有白色及淺綠色。花形由很多顆細小花集成，聚成一朵霧狀的大花傘，形態優美脫俗。

粉雪



又名泡盛草，有白色及粉紅色，擁有秀氣的外表，加上散發淡淡香氣，增添浪漫氣色，所以很多婚禮喜用的花材。

雪果



是秋冬花藝不可缺少花材，一般常見的是白色雪果，今次選用天然粉嫩的粉紅色，令作品帶出層次及靈氣感

籃伯爵



又名薊花，是蘇格蘭國花。有很多不同品種及顏色，花的邊緣的葉子像剌一樣，今次用上深藍色小顆橢圓形的品種。

尖形及心型尤加利葉



尤加利葉很常用於花束及花藝擺設，但有時葉的頂尖部位會較為軟身，不太容易使用，故可把這部分剪掉再利用。尤加利氣味清新使緊張的情緒放鬆，可以輔助睡眠。

繡球子



是帶有果實的葉材，一串串繡球子為作品添上田園風味，是深秋合用花材。

用具介紹

在用具方面，需要預備剪刀及花樽除刺器。

剪刀: 建議使用花藝剪刀，因為普通文具剪刀較難剪花莖較粗的花。

▲ 在用具方面，需要預備剪刀及花樽。

製作步驟

由於花材比較多，尤其是繡球花較一般花朵大，所以要使用較大的樽身。

至於花朵的長短需按樽身長度而作出調整。要插花效果有立體感，因此花材要有高低比例及立體感，不能全部都同一高度。其中，繡球花較樽身半個樽身，秋菊及其他配花和葉都要高過繡球花。

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花材處理注意事項

1.選擇色彩相近的顏色，有利容易做出柔和協調舒適的效果。

2.最好選擇有葉的花材，方便將花固定在合適位置，並有助花與花之間有足夠空間去欣賞盛放的時候。

3.材料大細、型狀多樣化，可以避免花材的尺寸、大細相差太少，否則便會缺少層次感。如果全部花材的尺寸一樣便會顯得太平淡。

4.選擇不同開放度、耐放的花朵，可令作品隨著時間的不同而可觀賞不同的花朵。

5.留意特別時令的花材，因為花店一般會先根據顏色陳設出來，亦會將特別時令的花材刻意展現在合適位置供顧客觀賞，方便對顏色輪不熟悉的顧客見到實物，有助想像配搭色彩，並可一支支購買，可助家居設計上作出較多品種的設計，並可避免被規限一種花材買整扎的局限。

花療工作坊放鬆心情

如欲透過製作花藝來放鬆心情，可考慮參與中西花店(Anglo ChineseFlorist)的「花療工作坊」。工作坊設有2人班及4人班，每節1.5小時，在工作坊上可自由發揮，選用特色花材創作專屬個人的花藝擺設，配合冥想將療癒力量引入到生活中，舒緩日常壓力，放鬆心情。

新春年花引入台灣柔姫巨型蝴蝶蘭

明年1月底便是農曆新年，形態簡潔高雅的蘭花是新春年花之一，近年蘭花的品種不斷增加，最近本港有花店引入色彩粉嫩的台灣「柔姫」巨型蝴蝶蘭，其品種源自日本、在台灣培植，並採用納米噴染技術，打造多種粉嫩色彩，包括粉紅、復古淡粉紅、 棗紅 、嫩黃、鮮橙、珊瑚粉橙、天藍，及紫藍色等，色彩獨特罕見但自然柔和，配合每菖「柔姫」蝴蝶蘭都有10至16朵大花，每朵闊約14厘米，如手掌大，而且花朵的大小、距離、方向劃一的工整，全賴花農耗時5年在溫室內精心培養，成長期間不斷為花蕾「矯形」調節的效果。

▲ 色彩粉嫩的台灣「柔姫」巨型蝴蝶蘭，其品種源自日本、在台灣培植。

由於香港與台灣氣候相似，台灣「柔姫」蝴蝶蘭更適應香港氣候，花期亦會較日本出口的蝴蝶蘭長，一般有兩個月，最長更可達四個月。

中西花店(Anglo ChineseFlorist)位於中環經已76年，現由創辦人的第三代負責打理。

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記者: 殷鳳萍