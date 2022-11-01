【雙11優惠】Klook開關狂歡節派逾180萬元優惠碼　每日4個時段放送本地及海外優惠

▲ Klook雙11消費優惠，連續日日不同時段多重賞。(Klook圖片)

Klook由11月1日起至11月15日將推出「11.11 開關狂歡節」活動優惠，一連15日將有多重本地及海外玩食住行優惠，包括$11起優惠、買1送1及其他限時優惠低至6折。當中Staycation、酒店住宿、餐飲美食、景點玩樂、Spa按摩及工作坊等一系列的優惠都包羅萬有。除了本地優惠，Klook亦為大家帶來一系列的海外活動優惠，首推日本沖繩、馬來西亞怡保及泰國曼谷的精選活動優惠。look搶優惠！另外Klook亦將大派逾16,000個優惠碼，總值高達180萬，名額有限，先搶先得。

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優惠一: 每日4個時段準時放送本地及海外優惠 必搶低至$11起、買一送一等優惠 【逢12NN】 Staycation優惠開搶 【逢3PM】 酒店Book房優惠開搶 【逢6PM】 吃喝玩樂優惠開搶 【逢9PM】 海外活動優惠開搶

優惠二: 使用Citi指定信用卡單一消費本地活動滿$2,000即減高達$500 Citi Mastercard® 專享： 憑Citi Mastercard信用卡及扣賬卡作單一淨額簽賬滿HK$2,000或以上並於付款頁面輸入優惠碼【CITIMC500】 ，可享 HK$500即時折扣。 *每名用戶可無限次使用此優惠碼至額滿為止。 2022年11月1日至11月30日 其他Citi 信用卡專享： 憑其他Citi信用卡(Citi Mastercard信用卡及扣賬卡除外)作單一淨額簽賬滿HK$2,000或以上並於付款頁面輸入優惠碼【CITINOV200】 ，可享 HK$200即時折扣。 *每名用戶可使用此優惠碼乙次至額滿為止。 *名額有限，先到先得。受條款及細則約束。

優惠三：大派Klook超抵「$111」優惠碼 優惠碼：【111NOV22】 2022年11月1日至11月30日 適用於單一淨額消費滿$1,500或以上可享$111即時折扣。 *每名用戶可使用此優惠碼乙次至額滿為止。名額有限，先到先得。受條款及細則約束。

優惠四：儲Klook COINS獲超過$250優惠碼 消費累積滿 $300 即可獲首個 Coin “J” 及 $25 優惠碼 * 消費累積滿 $1000 即可獲第 2 個 Coin “O” 及 $75 優惠碼 ** 消費累積滿 $1500 即可獲第 3 個 Coin “Y” 及 $150 優惠碼 ^ 2022年11月1日至11月15日 *$25優惠碼： 下次消費滿$500即可使用 **$75優惠碼： 下次消費滿$1,500，即可使用 ^$150優惠碼： 下次消費滿$2,500，即可使用 名額有限，先用先得。

優惠五：Facebook and Instagram有獎遊戲 2022年11月10日至11月12日 玩遊戲贏取豐富獎品！詳情請留意Klook社交平台資訊更新。

記者：郭秀芳