【餅店欠租】被指拖欠兩舖租金等費用　凱施餅店兩分店被入稟追逾237萬

▲ 被指拖欠兩舖租金等費用，凱施餅店兩分店被入稟追逾237萬。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，位於海怡西商場及德輔道中兩分店，分別遭業主日前入稟高等法院，指兩舖分別自6月及8月始拖欠租金，遂入稟追討逾29.4萬元及逾208萬元租金連雜費等，以及要求將舖位交吉。

原告為Estate Dragon Group Limited，答辯人凱施食品有限公司、元雪全及蕭偉堅。

入稟狀指，原告為位於海怡西商場一舖位之業主，於2022年4月以月租7.5萬元，與答辯公司簽訂維期3年租約，其餘兩名答辯人為擔保人。原告指答辯人於8月始欠租至今，租金連雜費共涉29.4萬元，遂入稟追討涉款，並須將舖位交吉及作出賠償。

另一原告為東亞銀行有限公司及滙中興業有限公司，答辯人凱施食品有限公司。原告為德輔道中33號地下地舖業主，於2020年9月與答辯人簽訂租約，租出舖位予答辯人經營凱施餅店及半熟工房。

原告指答辯人自2022年6月欠租至今，要求答辯人支付欠租連同雜費等涉逾207.5萬元，另須作出賠償，並要求將舖位交吉。

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記者：林育慧