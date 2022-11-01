【健康旦】梅小青曾患膀胱癌兼腦血管栓塞　退休享受生活：上天給了我兩次機會

▲ 梅小青分享兩度患病的經歷。

前TVB金牌監製梅小青拍攝過不少經典劇集，當中包括《原振俠》、《洛神》、《法證先鋒》系列、《宮心計》和《深宮計》等，而小青姐於兩年前以健康為由退休。日前梅小青接受鄭丹瑞主理的頻道「健康‧旦」訪問，她自揭10年前患上膀胱癌初期，病癒後又發現其中一條腦血管栓塞，要進行通波仔手術。

梅小青於2012年3月離開無綫，結束25年賓主關係，其後跟丈夫劉家豪一起轉投NowTV擔任副總經理和總經理，其後更往橫店拍攝古裝劇《衛子夫》。

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發現大腫瘤

梅小青於訪問中透露過檔NowTV初期，在某一次身體檢查裡，她發現身體出了點狀況，她說：「我去洗手間時總會不順暢，起初醫生說只是有一點細菌，但一直都不痊癒，叫我跟它們並存，我覺得不可以，所以再去檢查。」

之後梅小青找泌尿科醫生檢查，當報告出了後，醫生叫她快點去見另一個醫生，小青姐說：「他一看過報告就整個人彈起來，說我膀胱裡有一個腫瘤，如果膀胱有腫瘤，十分之九都不是好的，我好驚訝，想都沒想過去追尋一件事會變成這樣，我喊住跟家豪說，但他好鎮定。他說一定可以過到呢關，我抹乾眼淚就重新面對。」

梅小青其後再接受檢查，發現腫瘤頗大，醫生要進行切片檢查，最後發現是膀胱癌，她說：「原來是第一期，表面到不得了，是剛剛出現而又剛好比我檢查到，」

▲ 梅小青跟佘詩曼合作無間。（取自微博）

血管塞了95%

工作為重的梅小青未有將病情告之公司高層，做完手術後出院，翌日即照常返工，她說：「我有諗要唔要同何生講?因為他們好錫我，為我健康著想，他們一定要我休息，咁家豪哥要獨力面對工作，所以我就慢慢一步一步行上三樓辦公室，何生問我做乜面青青。」

之後梅小青夫婦回巢TVB，更赴橫店拍攝《深宮計》，某日她剪片時發現耳仔有嗡嗡聲，之後找醫生檢查，醫生說她耳仔靈敏，只是聽到自己的心跳聲，但為安全起見她決定看另一個醫生。

她說：「某日坐車突然煞停後，我整個人失神，覺得說話有點口齒不清，返到家上到去書房，我叫家豪哥一定要睇住我，怕一暈倒好多野未交代。」之後入院看腦科兼進行檢查，醫生著她要立即動手術，梅小青說：「因為我腦內有一條血管有95%塞咗，所以血液不停揼上腦，令我聽到嗡嗡聲。」

其後，梅小青要進行腦部「通波仔」 手術，不過她卻完成手頭上工作才入院，「要即刻入院？唔得啊，《深宮計》仲有兩集未剪，因為剪完要去送檢，但家豪哥話唔得，你快點入院。我話條命是我，等我做決定。個個不敢出聲，怕我再激動會爆了。」

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《法證先鋒IV》成告別作

完成《深宮計》剪輯工作後，梅小青入院進行手術，其後在兒子的勸告下，所以最終退休，而《法證先鋒IV》為其TVB告別作。

而梅小青之後注重健康，每半年做體檢一次，她說：「健康好重要，我們要去面對，上天給了我兩次機會，我更加要好好珍惜我的生命，去做想做的事。」

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