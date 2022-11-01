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【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多

娛樂 13:23 2022/11/01

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袁文傑同江美儀相隔十幾年再合作，默契都仲keep得住。

TVB台慶劇《下流上車族》，最新一集講到雯慧（江美儀飾）到賣了給丁友善的舊居做鐘點，豈料與雯慧不咬弦的表妹晞嵐（朱凱婷飾）突然返港，並硬要去雯慧舊居，雯慧迫不得已帶晞嵐到友善家。

豈料，友善（袁文傑飾）正在洗澡，雯慧硬着頭皮闖進廁所，與友善一同做戲扮「咿唈」兼飛Bra嚇走晞嵐。

表妹晞嵐離開後，友善無故向雯慧狂獻殷勤，玩送花又玩壁咚，冧到雯慧暈陀陀，但一切只是雯慧會錯意，友善的心儀對象其實是雯慧女兒芊芊（郭柏妍飾）。

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默契十足壁咚冇難度

文傑於這場戲盡顯鬼馬一面，半裸上陣的他大騷Fit爆body之餘，又瘋狂大晒「震波」神功。

講到「震波」技驚四座，文傑受訪時笑言：「從來都冇刻意鍛練過，一切都係從心而發。」他又謙稱自己「副偈」一般般：「都幾十歲人，Keep好少少就ok喇，同埋埋位前有做掌上壓谷下啲肌肉，美儀有睇住架！」

提到與美儀相隔多年再合作，文傑坦言感觸良多：「拍劇嚟講我諗都有十幾年，今次嘅對手戲比過去任何一次都多，同埋美儀當年係同我同一日去友台試鏡，仲要一齊被取錄。」

他又指，二人一開始就放到最盡：「本身大家都好熟，所以劇裏面啲壁咚、廁所戲份，我哋三扒兩撥已經搞掂晒。」

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鮑姐化身「雀后」

「竹戰」戲同樣笑料十足，劇情講述「哈比三傻」關細孝（鄧智堅飾）、阿力（關曜儁飾）、阿詩（林穎彤飾）與志明（林敏驄飾）合謀出千騙毓霞錢，四人瘋狂打眼色做牌氹毓霞落搭，毓霞遂要求洗個臉清醒一下。

豈料洗完臉後，戴着墨鏡霸氣回歸的毓霞竟化身「雀后」贏到開巷，原來毓霞以前曾在竹館工作，早已識破眾人詭計。

曜儁受訪時笑言收到劇本時已很期待「竹戰」戲，他透露雖然當日拍攝了十多小時，但一點都不感到疲倦，還大嗌好玩，他說：「因為劇入面打台灣牌，我哋幾個都唔識打，係得鮑姐識打，所以要靠晒鮑姐幫手。劇組都做足準備功夫，佢哋事前要排好晒啲牌打一次，又要幫我哋疊牌。」

曜儁續指連鮑姐都指打麻雀戲難拍：「因為要同時控制講對白同打牌嘅節奏，同埋要靠後期剪接，要各方面配合好，出到嚟效果先好睇。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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