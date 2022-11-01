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【梨泰院人踩人】慘劇發生前數小時　網民貼片感激女子自發疏散人群

娛樂 13:36 2022/11/01

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網民感激女子幫忙指揮疏散人群。

南韓首爾梨泰院於10月29日晚上發生人踩人慘劇，造成至少154人死亡。

萬聖節派對吸引大量民眾參與，事發巷弄早於當天7時多開始已擠逼得水洩不通，幸好現場一名女子自發幫忙疏散人群令悲劇延後發生，減低傷亡數字，有網民貼出影片感謝該名女子令他平安回家。

【梨泰院人踩人】孝順女曾捐骨髓救血癌父 與友人梨泰院聚會罹難

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影片被瘋傳

根據韓國傳媒報導，社交平台TikTok內有一段名為「多得該名女性，我才能平安回家，謝謝你」的影片被瘋傳，引來網民觀看及討論。

影片拍攝時間為事故發生前數個小時，事發巷弄早已逼滿人群，現場民眾難以跨步且沒法疏散人潮。

當時一名女子聲嘶力竭地向群眾大喊並指揮大家，她大叫：「後方已被完全堵塞，沒法再往上走了」、「前方已沒路往上走了」、「請你們告訴前面的人群」、「馬上往下走」。

民眾其後跟隨集體呼喊：「往下走」、「往下走」，民眾亦有跟隨指令秩序良好。

【梨泰院人踩人】瘋傳引發梨泰院民眾混亂名人曝光　網紅回應：我也是人潮中被擠擁的人

最新影片：葛綽瑤專訪

網民留言

有網民於影片留言指：「我對這女子的聲音很有印象！」、「我當時也在此，擠了20多分鐘才成功離開。」、「她幫助了很多人離開！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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