【危害兒童】煙鏟鄰居煙味飄入屋致B女爆喊　暖爸心痛憑1招提告獲勝訴

▲ 台灣有名爸爸心痛B女食二手煙，起訴煙鏟鄰居。

二手煙三手煙難以避免，台灣有夫婦長期受樓下吸煙的鄰居影響，當B女出世後更因常聞到飄入屋的煙味而狂哭，爸爸非常心痛，勸告鄰居無效，想出一招去搜集證據提出起訴，最終獲判勝訴。涉事鄰居需賠償近1萬元精神慰撫金，以及不得再有二手煙飄進樓上。

樓下鄰居二手煙飄入屋

綜合台灣傳媒報道，台中一對江氏夫妻家住9樓，發現有煙味飄入屋內，煙味是樓下羅姓鄰居於露台吸煙所致，夫妻長期受二手煙影響，買了空氣清新機去維持屋內空氣清潔，可惜二手煙問題仍然嚴重。江氏夫妻表示期間歷經懷孕、生仔，二手煙問題危害一家健康，飽受身心痛苦。

事實上，江氏夫妻曾於2020年6月嘗試與羅男溝通，2021年2月在社區群組發言請羅男自重，又在2022年1月要求社區管理委員會勸說，可是羅男一直置之不理。

最新影片︰

為B女搜集證據提告

兩夫妻認為他們長期受二手煙所害之頻率、時間及次數，超過一般人可以容忍之範圍。而爸爸更因為女兒的出世，忍無可忍，決定為了女兒而提告，去錄影搜證。爸爸在事件判決之後，在網上討論區PTT詳細分享事件經過及如何用1招去搜集證據，

當你可愛的女兒出生，在客廳聞到菸味會爆哭，被逼到受不了，自然會想出辦法解決……簡單來講就是自拍棒+運動攝影機搞定，當然畫質跟夜拍效果要選好一點的。

依江氏夫妻提供的錄影畫面，空氣清新機的數值顯示，羅男在露台抽煙後，江氏一家屋內空氣污染指數就會從20多上升至59不等，而某日羅男在1小時中食了4支煙。對此法院認定，羅男抽煙確實對江氏夫妻生活品質和健康造成不利影響，判羅男賠償4萬台幣（約9,730港元）精神慰撫金，且不得再有讓二手煙飄進江家的抽煙行為。

江男在討論區補充，事前有先客氣的告知羅男會搜證，亦寄了存證信函請他別再抽煙。可是， 樓下羅先生從頭到尾矢口否認，甚至堅稱食煙的人不是他，口出惡言冷嘲熱諷。此外，有關拍攝鄰居露台是否違法，江男指露台區域屬半開放空間，不涉隱私權，加上有關拍攝不是「無故」，目的是為了維護居住安寧權。

嬰孩免受煙草禍害貼士

據本港衞生署控煙酒辦公室資料，二手煙是指由吸煙者吸煙時呼出的主流煙，研究證實，二手煙可導致嬰兒罹患猝死症，增加幼兒及兒童患下呼吸道疾病（肺炎、支氣管炎）和哮喘的機會。而三手煙泛指吸煙後殘留在衣服、牆壁、家具，甚至是頭髮和皮膚等煙草殘餘化學物質。

由於幼兒充滿好奇心，喜歡在地上爬行及到處觸碰，甚至將物件放進口中，而煙草中致癌物質亞硝胺主要是經由吸入塵埃，或透過皮膚接觸而進入人體。另外，只有酸性的液體才可分解殘餘的尼古丁，所以市面大部分鹼性清潔劑無法把此等物質去除。要保護嬰孩免受煙草禍害，不要在孩子面前吸煙，也不可在一些他們時常身處的地方如家中、汽車內吸煙；若有吸煙的親友到訪，將他們的隨身物品存放於嬰孩不能接觸的地方。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳