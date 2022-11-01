【梨泰院人踩人】梨泰院人踩人慘劇起因疑曝光　網紅爆料稱有人鬥推釀意外

▲ 網紅脫險後爆料稱，有人故意推擠釀成意外。

南韓首爾梨泰院於日前（10月29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，到今造成至少154人死亡。日本共同社引述南韓媒體報道指，這起事故是因傳出有「名人」到訪當地酒吧，民眾聞訊後瘋狂湧入，引發悲劇。

梨泰院人踩人慘劇的起因，當局仍在調查當中，未有結論。

據《韓民族日報》報道，引述事發現場一名19歲李姓青年稱，看到有約5、6名男子想往前走而用力推人，繼而造成多人跌倒：「當時窄巷擠滿人，但我看到5至6名男子推人向前行，之後有一至兩人跌倒。我大叫『後！退後！』但沒有人理，我以為我會死。」

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「有人故意推擠」

一名南韓網紅俞靜脫險後在社交平台稱，當時身在現場被擠迫於窄巷裡，為了瞭解當下狀況高舉雙手拍攝。她看到有人翻牆逃離，指當時仍沒發生嚴重事故，已令人舉步艱難。俞靜更爆料指，當時有人故意推擠才引發人踩人慘劇，她聽到後面有人大叫：「推啊！我們更大力，推得贏！」而其本人也隨著被推走，回想這個畫面，令人心寒！

人踩人慘劇意外事故後，南韓總統尹錫悅宣布即日起全國哀悼，全國進入哀悼期至11月5日，承諾徹底調查事故原因，確保不再有同類事件發生。大批南韓藝人及運動員在社交平台發表哀悼，娛樂公司SM Entertainment原訂於今天（11月1日）舉行的「SMTOWN WONDERLAND 2022」萬聖節活動已在深夜宣布取消。

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