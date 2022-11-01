  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 15:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梨泰院人踩人】梨泰院人踩人慘劇起因疑曝光　網紅爆料稱有人鬥推釀意外

娛樂 15:15 2022/11/01

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

網紅脫險後爆料稱，有人故意推擠釀成意外。

南韓首爾梨泰院於日前（10月29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，到今造成至少154人死亡。日本共同社引述南韓媒體報道指，這起事故是因傳出有「名人」到訪當地酒吧，民眾聞訊後瘋狂湧入，引發悲劇。

梨泰院人踩人慘劇的起因，當局仍在調查當中，未有結論。

據《韓民族日報》報道，引述事發現場一名19歲李姓青年稱，看到有約5、6名男子想往前走而用力推人，繼而造成多人跌倒：「當時窄巷擠滿人，但我看到5至6名男子推人向前行，之後有一至兩人跌倒。我大叫『後！退後！』但沒有人理，我以為我會死。」

最新影片推介：葛綽瑤專訪

「有人故意推擠」

一名南韓網紅俞靜脫險後在社交平台稱，當時身在現場被擠迫於窄巷裡，為了瞭解當下狀況高舉雙手拍攝。她看到有人翻牆逃離，指當時仍沒發生嚴重事故，已令人舉步艱難。俞靜更爆料指，當時有人故意推擠才引發人踩人慘劇，她聽到後面有人大叫：「推啊！我們更大力，推得贏！」而其本人也隨著被推走，回想這個畫面，令人心寒！

人踩人慘劇意外事故後，南韓總統尹錫悅宣布即日起全國哀悼，全國進入哀悼期至11月5日，承諾徹底調查事故原因，確保不再有同類事件發生。大批南韓藝人及運動員在社交平台發表哀悼，娛樂公司SM Entertainment原訂於今天（11月1日）舉行的「SMTOWN WONDERLAND 2022」萬聖節活動已在深夜宣布取消。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
18:15 2022/10/31
【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
【萬聖節】中環蘭桂坊萬聖節正日續封路　人流氣氛更勝昨日
22:10 2022/10/31
【萬聖節】中環蘭桂坊萬聖節正日續封路　人流氣氛更勝昨日
【BLACKPINK】Jisoo身體疑響警號　右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎
今日 11:00
【BLACKPINK】Jisoo身體疑響警號　右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎
【南韓人踩人】急症醫生教數招自救保命　冀市民學習心肺復甦法
今日 11:19
【南韓人踩人】急症醫生教數招自救保命　冀市民學習心肺復甦法
【梨泰院人踩人】孝順女曾捐骨髓救血癌父 與友人梨泰院聚會罹難
今日 12:58
【梨泰院人踩人】孝順女曾捐骨髓救血癌父 與友人梨泰院聚會罹難

你可能感興趣

【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
18:15 2022/10/31
【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
【萬聖節】中環蘭桂坊萬聖節正日續封路　人流氣氛更勝昨日
22:10 2022/10/31
【萬聖節】中環蘭桂坊萬聖節正日續封路　人流氣氛更勝昨日
【BLACKPINK】Jisoo身體疑響警號　右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎
今日 11:00
【BLACKPINK】Jisoo身體疑響警號　右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎
娛樂人物職業 網紅 KOL 網絡熱話 南韓 意外事故 社交平台

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾