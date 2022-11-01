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【超市大搜查】日本雜誌評測7款衛生巾　樂而雅奪冠吸收力強防滲漏

食用安全 15:51 2022/11/01

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日本雜誌評測7款衛生巾，樂而雅奪冠吸收力強防滲漏。

衛生巾是女性的必備用品，市面上有眾多選擇，到底哪一款吸收量最強、使用感最好？日本雜誌《LDK》最近評測7款衛生巾，比較其吸收量、是否容易滲漏等等，嚴選最好用的衛生巾。

最新影片：

《LDK》這次搜羅了3款品牌共7款衛生巾，並根據以下4個方面進行測試及評分：

1.防滲漏

倒入人造經血，測量一定時間內的吸收量。另外，斜著倒入人造經血，測試會否出現側漏情況。

2.抗悶熱

測試衛生巾吸收一定分量人造經血的所需時間。另外，將15張濾紙和一個重物放在浸有人造經血的衛生巾上，檢查液體回滲情況。

3.抗摩擦

用牙刷於衛生巾表面磨擦一定次數，然後用顯微鏡放大20倍，檢視衛生巾的蓬鬆度。

4.抗變形

將浸有人造經血的衛生巾折疊起來，並放置數小時，然後檢查衛生巾會否回復原來形狀。

綜合評價將會以「防滲漏」和「抗悶熱」兩方面作為重點，以下為7款衛生巾推薦名單：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在7款產品當中，樂而雅Laurier的「幸福素肌消臭日用衛生巾」獲得「Best Buy」評價。《LDK》指，這款衛生巾的吸收量多、吸收速度快，而且對皮膚溫和，不會悶熱。至於另外兩款樂而雅的衛生巾亦獲得A級評價，在吸收能力和防漏方面同樣表現不俗。

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責任編輯：羅嘉欣

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