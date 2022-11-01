  • 21°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 14:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】收3個offer不以高薪福利為首選 財經人才10年後現狀令人深思

親子 13:54 2022/11/01

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

你搶人，人揀你，天公地道。

「最近流行一個『搶』字，大家有無喺市場上被人當奇貨可居嘅奇貨咁搶過？」好事之徒問一眾損友。「我試過同一時間被三間獵頭公司搶，人工翻好幾倍。」損友甲是財經界尖子，有人搶絕不出奇。「咁你點樣揀？」

「一定係揀人工最高、福利最好嗰間啦！」一眾損友表示羨慕之餘，紛紛留言。

「錯！我聽從自己嘅直覺，認為邊一間會做得最舒服，我就選擇嗰一間。佢唔係俾最多錢我，但係佢最尊重我，給我發揮，所以一做十年。其他嗰兩間人工俾到好高人工嘅，好快就喺江湖消失。」

最新影片推介：

「你搶人，人揀你，天公地道。」好事之徒說：「如果想學搶人嘅藝術，不妨向英超曼城學。新一屆英超開鑼，曼城只係用咗唔夠七千萬，就買咗個天下無敵嘅神鋒夏蘭特，佢嘅身價當然唔止呢個價錢，但係點解夏蘭特寧願選擇曼城，而唔選擇其他願意出更高人工嘅球會？你睇下佢喺英超，雖然係初嚟甫到，但係完全唔需要時間融合，就大殺三方，幾乎場場有波入，而且入親唔止一兩球，嗰種恐怖法，除咗證明佢係當今世一前鋒，亦都教識我哋：搶，係要兩情相悅，一個願搶、一個願捱，先至可以水到渠成，至於唔識搶會有咩後果？有辦你睇，過去十年，曼聯搶咗啲乜嘢人才返嚟？」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
16:28 2022/10/25
【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
【大學畢業】棄全職只做兼職享受人生　23歲大學畢業生：每日睡到自然醒
10:12 2022/10/27
【大學畢業】棄全職只做兼職享受人生　23歲大學畢業生：每日睡到自然醒
【季前賽】硬食拍檔卸膊忍無可忍終爆Seed　Stanley代夾層打工仔出頭：忍夠你！
今日 11:35
【季前賽】硬食拍檔卸膊忍無可忍終爆Seed　Stanley代夾層打工仔出頭：忍夠你！

你可能感興趣

【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
16:28 2022/10/25
【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
【大學畢業】棄全職只做兼職享受人生　23歲大學畢業生：每日睡到自然醒
10:12 2022/10/27
【大學畢業】棄全職只做兼職享受人生　23歲大學畢業生：每日睡到自然醒
【季前賽】硬食拍檔卸膊忍無可忍終爆Seed　Stanley代夾層打工仔出頭：忍夠你！
今日 11:35
【季前賽】硬食拍檔卸膊忍無可忍終爆Seed　Stanley代夾層打工仔出頭：忍夠你！
職場文化 網絡熱話 獵頭公司

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾