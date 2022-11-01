【搶人才】收3個offer不以高薪福利為首選 財經人才10年後現狀令人深思

▲ 你搶人，人揀你，天公地道。

「最近流行一個『搶』字，大家有無喺市場上被人當奇貨可居嘅奇貨咁搶過？」好事之徒問一眾損友。「我試過同一時間被三間獵頭公司搶，人工翻好幾倍。」損友甲是財經界尖子，有人搶絕不出奇。「咁你點樣揀？」

「一定係揀人工最高、福利最好嗰間啦！」一眾損友表示羨慕之餘，紛紛留言。

「錯！我聽從自己嘅直覺，認為邊一間會做得最舒服，我就選擇嗰一間。佢唔係俾最多錢我，但係佢最尊重我，給我發揮，所以一做十年。其他嗰兩間人工俾到好高人工嘅，好快就喺江湖消失。」

最新影片推介：

「你搶人，人揀你，天公地道。」好事之徒說：「如果想學搶人嘅藝術，不妨向英超曼城學。新一屆英超開鑼，曼城只係用咗唔夠七千萬，就買咗個天下無敵嘅神鋒夏蘭特，佢嘅身價當然唔止呢個價錢，但係點解夏蘭特寧願選擇曼城，而唔選擇其他願意出更高人工嘅球會？你睇下佢喺英超，雖然係初嚟甫到，但係完全唔需要時間融合，就大殺三方，幾乎場場有波入，而且入親唔止一兩球，嗰種恐怖法，除咗證明佢係當今世一前鋒，亦都教識我哋：搶，係要兩情相悅，一個願搶、一個願捱，先至可以水到渠成，至於唔識搶會有咩後果？有辦你睇，過去十年，曼聯搶咗啲乜嘢人才返嚟？」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T