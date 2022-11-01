【酒店劈價】青衣2酒店月租再現劏房價　5,780元起海景房包水電清潔【附多圖】

▲ 青逸酒店月租房大劈價，只需7,000元起。（青逸酒店提供）

青衣青逸酒店、華逸酒店再推出「劏房價」的月租酒店房，11月酒店將舉行2場開放日，市民於當日確認預定青逸酒店月租由7,000元起，需最少連續入住3個月或以上，價錢已連服務費；至於華逸酒店月租，較上月開放日的價格6,000元起，再降至5,780元起，需最少連續入住180晚，價錢已連服務費。有興趣的人士需提早聯絡酒店預約參觀。

酒店接受支付寶、Wechat Pay 及八達通支付方式，並接受消費券付款。房價包晒房間 Wi-Fi （只限青逸酒店）、水費、電費、管理費、服務費，住客可免費使用酒店健身室（只限青逸酒店）、每10日清潔客房 1 次、專業洗衣和乾衣服務尊享 9 折優惠 （磅洗除外） 。

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除了免費穿梭巴士 （只限青逸酒店及指定班次） ，或步行約5分鐘，均可即到小巴站往返港鐵青衣站或葵芳站，附近設快餐店、超市同便利店。所有房間都望睇到碼頭海景，高層海景更遠眺港島中西區。另外，酒店還有多個房型可選擇，包括家庭相鄰房、商務房和三人房。

兩間酒店10分鐘車程可往來青衣或葵芳港鐵站。均採用分體式獨立冷氣、瓷磚地板、及開放式走廊。海景客房可遠眺中西區及昂船洲大橋。設施方面，青逸酒店提供免費健身室供客人使用，而泳池需按次收費。

開放日詳情：

月租開放日：11月6日及13日 （星期日） 舉行

開放時間：10:00 – 17:00

開放日預約參觀，查詢電話和電郵：2129 1298 / 2129 1688

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記者：陳麗娜