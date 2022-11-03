【職場文化】華人老闆的特色請吃飯很豪 要求加少少人工說3個No

▲ 華人老闆的特色。

睇娛樂版，見導演黃浩然無法明白，點解大老闆請佢食晚飯，次次幾千蚊，但要求佢加少少人工俾夥計都唔肯的呢？

騎騎騎，其實，就我肥碌認識的絕大部分華人老闆，皆如此。請你食飯，可以豪到震，又鋸吉品鮑又歎大群翅。不過，你要求要加人工，則No No No！

簡單，加任何打工仔人工，是結構性的。即加咗無得（或很難）減，長期要孭。

但請你食餐飯，一切可以開公司數（大把可報稅交際費）；二來，佢自己有得歎；三來，你會感激，喂，大老闆陪你食飯喎！

倒轉，加你人工？打工仔人工一加，只可繼續加，絕不可減，否則……你知我知。

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其實，華人大老闆，還有一招，乃洋人好少用的，是用現金打賞。

一位明星級CEO同我肥碌講：「華人老闆，好多嘢唔會曝光，尤其錢銀。所以，不少儲埋大量現金，因為，無記錄。」

CEO打過幾位香港著名華人老闆工，同樣做法，喜歡現兜兜用Cash行事。

試過多次次，老闆欣賞CEO表現，公司又賺大錢，但並無加佢人工，反之，靜雞雞請入辦公室，在櫃桶攞出一個雞皮紙袋，直接手交手話：「X老總！你過去一年表現非常出色，令公司業績亮麗。呢個小小心意，謝謝！」

CEO 攞住個雞皮紙袋回自己房，打開，嘩！次次皆一疊疊金牛。最勁一次，有成38萬元（老闆取意頭）！收現金有乜好處？心照！此乃華人老闆習慣！

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