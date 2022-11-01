【定格人生】傳統照相館第二代接捧　相機咔嚓記下容貌留下美好回憶

▲ 百合照相館卻未有因科技發展而落後於時代，42年來繼續默默地把客人的喜怒哀樂，裱進相框裡。

拍攝早已進入數碼時代，我們不太需要倚靠照相館替我們記錄成長，隨手舉起手機也能拍攝生活照、證件相等，甚至在家打印，傳統照相館也因此買少見少。不過，位於沙田禾輋廣場的百合照相館卻未有因科技發展而落後於時代，42年來繼續默默地把客人的喜怒哀樂，裱進相框裡。

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每逢走過禾輋廣場三樓的百合照相館，玻璃櫥窗內各式各樣的大型油畫及照片，總是吸引路人目光，當中更有中文大學講座教授、諾貝爾物理學獎得主楊振寧等名人的畫像，讓人很好奇究竟是誰下的訂單。

「哈哈！這些不是一般家庭會喜歡的，只是我不時邀請畫師作畫，裝飾店面。」照相館負責人嚴子龍（Jackson）表示，楊振寧當年是百合照相館的顧客，拍照之後更替照相館題字，而Jackson的父親則把照片製作油畫。Jackson說，相片都是自己與父親的作品，雖然照相館有提供油墨繪畫人像服務，但購買的客人不多。

百合照相館位於禾輋廣場三樓，迄今已有42年歷史。「從小到大，我也是吃這行飯大的。」Jackson是照相館第二代接班人，1997年前一直由Jackson父親經營。Jackson分享道，父親早年逃難到香港，以攝影為生：「父親年輕時曾在數間婚紗店擔任攝影師，當年我們住在青山道，基本上他一下樓便可以去上班。」Jackson不時去探班。

到了1980年，Jackson父親決定自立門戶，在禾輋創立百合照相館。Jackson說，當年沙田是衛星城市，發展剛起步，父親看中當時的禾輋商場是房屋署首個有空調的商場，而且鄰近屋邨及中文大學，所以選擇跨區到禾輋開店。時至今天，照相館也從二樓搬至三樓。

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Jackson自小在店內幫忙打點，對攝影這門視覺藝術也產生興趣。直到1997年，他正式繼承父業，從120底片到一小時沖印，以至數碼攝影幾乎取代菲林，成為主流。Jackson目睹行業多年來的變化，坦言自己也要不停學習，與行業一起進化，「除了要有基本技巧外，影相最重要的是與被攝者溝通，了解客人需要。」除了街坊客外，也有不少人跨區來光顧，現時百合照相館主要拍攝學生證件相及家庭畢業相，亦提供舊片修復、執相等服務。

百合照相館歷史雖悠久，但Jackson對攝影工作的熱愛並未因年月而褪色。40多年來累積不少客人，「其實我也認不出他們（部分顧客）了，不過他們來影大學畢業照時告訴我，原來小時候也是來百合照相館影學生相。」

更令他喜出望外的是，他的攝影及圖像處理技巧可以幫助別人：「老人家拿舊照片給我，相片狀態不理想，我會翻新及修復；或者家人需要相片去辦事（身後事），偏偏他們最滿意的相片是用手機拍攝的，尺寸像素可能很小，我便替他們執相，美化和放大。」

除了為客人定格人生而感滿足外，Jackson坦言，每當有客人跟他道謝，自己也難以置信，「曾有老人家取相回家後，之後他的家人致電給我，說影得很好，其實我自己也不相信。」Jackson說，原來相機咔嚓時，不單能記下容貌，還能傳遞快樂，為顧客留下美好的回憶。



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文章獲823頻道授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《百合照相館 聯繫兩代 見證變遷》。