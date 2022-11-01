【監控子女】父憂女上網誤交損友　監控手機日限用1.5小時

▲ 父母過分嘅監控變成失控，子女真係會頂唔順㗎！

網絡世界乜都有，許多手機、電腦軟件都會推出家長監控功能，協助父母過濾子女上網內容，不過若家長由監控到失控，可能令子女非常困擾！

有中三女生因手機被爸爸設有監控程式，每日限用1.5小時，亦因爸爸擔心她上網誤交損友，除了不准下載任何遊戲及社交平台外，就連google都block埋，令中三女崩潰頂唔順，更直指「朋輩間嘅落差感真係好唔舒服，憑咩老豆自己可以打機我唔可以。」

最新影片推介：

該名中三女於社交平台的「schools.secrets」發文，主題是「我真係頂佢唔順！」，她透露爸爸管教好嚴，手機被爸爸設有監控程式，每日手機使用時間只得1.5個小時，

由細到大佢從來不願意俾我download 任何遊戲，又驚我用啲時間上網睇愛情或武俠小說，Google 都block埋，加上佢好驚我上網識埋啲所謂不三不四嘅朋友，所以我本來ig又冇，Facebook都冇……

爸爸過分的監控令中三女經常被同學取笑，她忍無可忍下終於偷偷下載一個可隱藏Google的軟件，瞞著父母開ig及facebook，

朋輩之間嘅落差感真係好唔舒服，憑咩老豆自己可以打機我唔可以打機，個friend都冇我咁多限制。

手機多監控，中三女還以為可以用ipad上網睇YouTube，豈料又遭爸爸發現立即沒收，就算休息時間使用都唔可以，

佢見到我用YouTube即刻收咗我部機，仲話以後唔准用YouTube，大佬我又唔係做緊功課，溫緊書嘅時候用ipad，我得閒冇嘢做先攞嚟玩下，咁都得，平時手機時間已經唔夠用，ipad都冇埋你想我點。

中三女續指，還有不到兩個星期便考試，爸爸要沒收她的ipad一個月，用手機的1.5小時怎樣溫書，上網查英文字典也不夠時間，她極到煩惱說：「我真係唔想次次都咁樣求佢開時間畀我，真係好煩。」她好想買過部電話，不想再繼續被監控。

中三女大呻爸爸有口話人無口話自己，爸爸在洗手間如廁時，抽煙及用手機一頭半個鐘也不出來，多次叫他出外抽煙也不理會，沒有人想吸他的二手煙，

屋企冇人敢鬧佢，但係我入廁所入咗15分鐘，佢就猛拍門咁樣問我手機喺邊度，正一雙標鬼。

她補充指，爸爸好自戀，經常說好愛她，更肉麻地問：「Daddy係咪好愛你呀？」她每次只能尷尬地笑住點頭，

同佢鬧交佢同你講道理，同佢講道理佢同你講『繼續駁呀、繼續駁呀（』佢認為我喺度駁嘴）。

貼文一出，即引起熱議，網民著樓主不要再忍，直接同爸爸傾，「下次你爸爸再問你係咪愛你，你照直答佢，覺得佢係監控唔係愛你。叫佢反思，同埋愛你的話，點解想你吸二手煙？」；有網民更建議她搵學校社工解決，但最糟糕的情況係脫離這個「家」。

點擊下圖，睇更多留言

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳