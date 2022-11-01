【職場文化】大學生抗抑鬱捱到畢業入職17K　上司用一個理由延長試用期

▲ 自我感覺良好，係唔得架！

初初畢業進入職場工作，缺乏人生經驗，難免感到氣餒。有剛剛畢業的大學畢業生，在網上討論區Dcard發文，指自己被延長試用期，而上司的理由竟然是「你總有進步空間」。

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樓主指，自己最近好大壓力，畢業後第一份工作非常不順利，感到好無助，現在找新出路搵新工，但又找不到之下，惟有上網發文發洩。大學4年入面，樓主都有好好努力裝備自己「執靚個Profile」，但到了大二及大三那年，患上了抑鬱症，被朋友離棄，成績因此而走下坡，到大三努力追成績，趕到second low畢業。

樓主自知成績不太好，不過唔認命，好努力去搵intern(實習生)，去interview及報Grad Job，辛苦了一年，Management Trainee（管理培訓生）在最後一次面試中衰咗，最後轉做Graduate Trainee（畢業培訓生）位，而且又做到想做的部門，所以樓主以為執到寶。

點知入到職場後想法不似預期，樓主大呻同事不好，不會花時間去教他，只是給他reference，更會給他錯的information。

試用期屆滿後，樓主自覺自己都勤力，工作上都做不過不失，但上司以「你總有進步空間」延長他的試用期，未能加人工，Keep住17k，而樓主都有即刻去搵新工，但未有消息，他大嘆：「已經好攰了，好在屋企人會鼓勵我，女朋友都支持我，但真係好大壓力。」

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責任編輯︰王明芳