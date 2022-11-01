  • 21°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 14:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場文化】大學生抗抑鬱捱到畢業入職17K　上司用一個理由延長試用期

育兒經 14:11 2022/11/01

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

自我感覺良好，係唔得架！

初初畢業進入職場工作，缺乏人生經驗，難免感到氣餒。有剛剛畢業的大學畢業生，在網上討論區Dcard發文，指自己被延長試用期，而上司的理由竟然是「你總有進步空間」。

最新影片推介:

樓主指，自己最近好大壓力，畢業後第一份工作非常不順利，感到好無助，現在找新出路搵新工，但又找不到之下，惟有上網發文發洩。大學4年入面，樓主都有好好努力裝備自己「執靚個Profile」，但到了大二及大三那年，患上了抑鬱症，被朋友離棄，成績因此而走下坡，到大三努力追成績，趕到second low畢業。

樓主自知成績不太好，不過唔認命，好努力去搵intern(實習生)，去interview及報Grad Job，辛苦了一年，Management Trainee（管理培訓生）在最後一次面試中衰咗，最後轉做Graduate Trainee（畢業培訓生）位，而且又做到想做的部門，所以樓主以為執到寶。

點知入到職場後想法不似預期，樓主大呻同事不好，不會花時間去教他，只是給他reference，更會給他錯的information。

試用期屆滿後，樓主自覺自己都勤力，工作上都做不過不失，但上司以「你總有進步空間」延長他的試用期，未能加人工，Keep住17k，而樓主都有即刻去搵新工，但未有消息，他大嘆：「已經好攰了，好在屋企人會鼓勵我，女朋友都支持我，但真係好大壓力。」

點擊看以下留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【職場新人】每個月請足兩日有薪病假 Fresh Grad：不放白不放
15:30 2022/10/26
【職場新人】每個月請足兩日有薪病假 Fresh Grad：不放白不放
【2023年職場催運法】辦公桌5個小改變有利升職加薪 1把小風扇可吹旺氣場
10:00 2022/10/26
【2023年職場催運法】辦公桌5個小改變有利升職加薪 1把小風扇可吹旺氣場
【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
16:28 2022/10/25
【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應

你可能感興趣

【職場新人】每個月請足兩日有薪病假 Fresh Grad：不放白不放
15:30 2022/10/26
【職場新人】每個月請足兩日有薪病假 Fresh Grad：不放白不放
【2023年職場催運法】辦公桌5個小改變有利升職加薪 1把小風扇可吹旺氣場
10:00 2022/10/26
【2023年職場催運法】辦公桌5個小改變有利升職加薪 1把小風扇可吹旺氣場
【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
16:28 2022/10/25
【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應
家庭教育 正能量 職位招聘 網絡熱話 創業板 職場文化 畢業 實習 抑鬱症 大學

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾