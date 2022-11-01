【中年危機】美國研究年齡與快樂的關係 人生最不快樂的年齡是...

▲ 人生最不快樂的時間在47至48歲

美國Dartmouth College研究年齡與快樂的關係，發現人生最不快樂的時間在47至48歲。報告說，最多中年人在這個時候開始出現不開心、不安、孤單、焦慮、自卑、絕望、脾氣暴躁、自我質疑、失眠、恐慌等情緒，亦會因身體機能改變而對老去份外焦慮。其實，男女性都有更年期，有些人不接受自己跟年輕時不同，又或覺得人生隨後只是走下坡，那就很容易在這個時期陷入中年危機了。

人生下半場，我的焦點放在探索、修正、調整上，因為我相信，若一個人的上半場和下半場的思維和生存模式無變過的話，那基本上只是在如梭歲月上重複又重複地沿用着一個pattern去做人，當中可能只是換了不同的環境和人而已。

我對生命的看法是，下半場不一定是向下的拋物綫，雖然有很多人都認為如是。但為甚麼我們先假設自己的人生就只得一條拋物綫？當然物理定律，有拋上去的動量就必定會有跌下來的勢頭，我不是挑戰這個定律，而是挑戰為何人們視人生只能是一條拋物綫這種看法？為何我們在人生當中不能創造很多條拋物綫？有一條正在滑落，正常不過，亦不要緊，最緊要是可以創造一條向上升的新綫。

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能否在下半場仍源源不絕地創造出很多條拋物綫，視乎一個人能否仍有熱情地在人生路上繼續發掘和探索，繼而再修正和調整，這根本與年紀無關。若你願意，人生還有很多第一次待你創造和經歷。我的下半場，活了一個跟上半場很不一樣的模式，有很多要走出舒適圈的機遇等待我去學習。

機遇處處，每人都有，只是當你遇上時：一、有否看到它是創造另一條綫的機遇？二、用甚麼心態去回應這個機遇？是「But我已屆此年紀？抑或Why not為何不可?!心態決定人生，當一個人擁有一直向前走的動量，亦有欣賞沿途風景的雅興時，就能把「中年危機」轉化為「中年生機」了。

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