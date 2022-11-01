【雙11優惠】淘寶天貓雙11優惠攻略 兩款集運+免手續費詳盡比較【內附詳情】

▲ 淘寶天貓雙11攻略。

適逢雙11（11月11日），淘寶及天貓可說是大受歡迎，不少人趁機購入平價產品。今日為大家介紹淘寶及天貓的網購攻略，定時搶優惠碼、折扣碼、紅包、用最平方式購買心頭好，了解淘寶集運費用，讓大家在雙11掌握淘寶的購物大法。

1.雙11預售

▲ 雙11預售活動。（圖片來源：官網截圖）

淘寶及天貓今年的雙11優惠，設有不少「搶紅包」拿折扣，以及預售活動，可預先下訂卡指定日子付費，早買早享受。

現階段預售詳情：

現貨預熱：11月6日12am-11月10日7:59pm

現貨售賣：11月10日8pm-11月11日11:59pm

2.搶¥22888紅包+¥111限量紅包

▲ 把握淘寶天貓搶紅包。（圖片來源：官網截圖）

搶紅包活動是淘寶天貓的「傳統」，「人人有份」每天都可以抽，紅包更高達¥22888（港幣$24622），每晚8時設有限量¥111（港幣$119）紅包。

3.「跨店滿減」滿300元即減50元

▲ 預售期間，設有「跨店滿減」的優惠活動。（圖片來源：官網截圖）

預售期間，淘寶天貓設有「跨店滿減」活動，購買指定貨品滿300元即減50元

跨店都適用。

4.淘寶官方 VS 順豐集運

選擇合適的集運方式很重要，淘寶購物後，大家可以選擇官方集運及私人集運，當中官方集運之一的「菜鳥」是最抵的集運公司，是阿里巴巴集團旗下的物流公司。

「菜鳥」集運自提點取貨首公斤收費為¥9.7，其後半公斤¥5，宅配小件首公斤為¥15，續重每公斤¥5。

還設有順豐沒有的宅配大件服務，首公斤¥45，續重每公斤¥5。派送住宅/偏遠地區需付HK$20附加費，最高可運送達100KG的貨品。運費便宜過順豐，但送貨日數比順豐多一至兩天。

▲ 菜鳥的集運收費。（圖片來源：官網截圖）

相反順豐則更彈性及取貨方便，收費故然較高，最快只需1-2天便可到港，集運小件宅配、自提點取貨、便利店取貨一律首公斤¥23，續重每公斤¥8，派送住宅/偏遠地區需付$30附加費。最高只可運送30公斤的貨品，體積有所限制。

▲ 順豐的集運收費。（圖片來源：官網截圖）

5. 付款方式

不得不提的是，淘寶有4款付款方式，當中有些需要付手續費，如支付寶HK信用卡、Mastercard、VISA、PPS結賬。

相反，使用支付寶HK可以先充值再付款，就可以免手續費，大家要因應自己的付款方式做選擇。

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責任編緝：蕭雅文