【單車徑】荃灣至掃管笏段單車徑涉填海工程　保護海港協會稱不反對

▲ 荃灣至掃管笏段單車徑涉填海工程，保護海港協會稱不反對。（陳永康攝）

政府正就興建荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑諮詢公眾，單車徑部分路段須以單車橋形式建造，惟擬建的單車橋將覆蓋維港一小部分面積，且施工期間亦須臨時填海搭建工作台，觸及《保護海港條例》，保護海港協會今（1日）表示，不反對政府的計劃，認為項目有凌駕性公眾需要，亦能讓市民更享受維港。

《保護海港條例》下任何維港填海工程均須有凌駕性公眾需要。保護海港協會主席陸恭正稱，該會滿意與政府代表和工程顧問的數次詳細會談，認為項目為香港及新界提供急需的休閒、體育和康樂設施，且需要此路段的單車徑方能完成「新界單車網絡」的願景，詳細審視後，接受項目符合《保護海港條例》和終審法院判決，有凌駕性公眾需要，不會反對此項目。

他強調保護海港的目的是為保存及保護維港，防止過度和無充分理由的填海工程，而不是要阻礙有公眾需求的項目，並稱，該會支持一個經規劃的海濱長廊，重要的是單車徑可以吸引更多人前往維港，提升他們對維港得享用。

協會前主席徐嘉慎也表示，下一步的城市發展一定是發展新界，屆時新界人口增多需要給予市民更多活動空間及設施，同樣強調是保護維港不受破壞，但若有需要填海以讓市民可更好享用維港，協會便不會反對，冀政府可將維港發展的很美麗。

他又稱，實際是次項目對維港的影響很少，例如擬建的單車橋僅覆蓋維港上空25英呎，且政府擬搭建的臨時工作台也會在工程完結後拆除，認為興建此段單車徑得益大於損失。

徐嘉慎又提到，項目目前設計為單車道提供4米寬度，而行人路只有2米，認為將來或會有人在行人路上跑步，或使用輪椅和嬰兒車等，2米寬度或未能滿足需求，呼籲公眾也可積極響應政府的公眾參與，就此表達意見。

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記者：黃小冰