【腦中風】22歲女頸部按摩突腦中風險亡　醫生警告：此處切勿亂按

▲ 22歲女頸部按摩突腦中風險亡。

生活節奏急速，不少都市人也喜歡按摩舒壓兼去疲勞。不過，內地有一名22歲女孩早前突然出現急性中風情況，由於她發病前兩天有做過頸部按摩，醫生推測突發性腦中風現象和按摩有關。

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該名居於浙江寧波的女孩當日被推進醫院急救時，有突發腦中風現象，不但大面積腦梗塞，亦伴隨言語不清，左半邊手腳沒有力氣，急救前四肢抽搐近2小時。經詢問下，醫生得知女孩發病前兩天有做過頸部按摩，推測突發性腦中風現象和按摩有關。

而當時女孩的血管CT結果亦顯示患者右側椎動脈重度狹窄，左側椎動脈閉塞，血管狀況與70歲老人無異，慶幸經過一周的治療後，她最終得以康復出院。由於女患者年齡甚輕，加上身材也不肥胖，卻突然發生大面積腦梗塞的情況，外界因此對事件十分關注，醫生推測突發性腦中風現象和按摩有關。

廣東中醫院腦內科主任醫師郭建文表示，頸總動脈的平均直徑為1厘米，椎動脈平均管徑3至5毫米，其血管管壁分為內膜、中膜和外膜三層：

當受到外力作用或有病變時內膜會分開，在內膜和中膜之間形成一個假腔，由於假腔內血液輸送的速度較慢，很容易形成血栓，進而導致中風、偏癱。

上海第四人民醫院神經內科朱鑫璞醫師提醒，盡量少做頸部推拿及按摩。此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）人群、頸椎病患者和骨質疏鬆、口服避孕藥、偏頭痛、肌纖維發育不良等有頸椎脫位、腦血管病危險因素的患者，要避免盲目按摩，以杜絕突發性腦中風的現象發生：

不得不做推拿和美容，不妨用一個軟枕墊在後頸部，降低後仰角度，降低腦動脈受壓迫的可能，減少血管受傷的幾率。

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責任編輯：羅嘉欣