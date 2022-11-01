【對不起幫緊你】揹上亡夫債務獨力照顧兩子　「女超人」見不曾存在的全家幅即淚崩

ViuTV節目《幫緊你應援團》帶給觀眾無限溫暖，節目組再推續集《對不起幫緊你》，昨晚（10月31日）播出第一集由岑樂怡（阿妹）與練美娟（娟姐）擔任主持，幫助參加節目的兄弟Billy、Francis與母親修補遺憾。

Billy的父親早年因病離世，剩下媽媽獨力一人照顧他和有自閉症的弟弟Francis，還要揹負父親遺下的大筆債務。母親從無怨言，兩兄弟為了答謝媽媽，聯同節目組炮製驚喜，修復父母最後一張合照，更繪畫出從未出現全家幅，令母親一看馬上淚崩。

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現年34歲、任職IT的Billy與患有自閉症及情緒病的弟弟，希望《對不起幫緊你》節目組能為他們「修補遺憾」。

Billy透露爸爸曾經是工廠老闆，但因為沉迷賭博，需要變賣家中資產、家道中落，一家四口更需要由大宅搬到公屋，而父親亦申請了綜援。

當時Billy與爸爸關係不太好，試過見到對方被追債，回家時半邊身被砍到一身血回來。有感對不起家人的爸爸，亦因為失去事業與資產一蹶不振，終日躺在家中「耍廢」。

直到有日，弟弟向爸爸說想吃雪糕：「當年只係兩蚊一杯，但佢覺得好內疚，咁大個人兩蚊都拎唔到出嚟俾細佬。個次之後爸爸就發奮，去油站打工。」

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父親病逝

但到後來，Billy的爸爸在家中病逝：「佢走個刻得我同佢係屋企，係房出嚟個時佢手指都扭曲晒，係度噴血。當時媽媽同細佬係歐洲，話俾佢哋聽之後只可以好煎熬咁等。」在爸爸走後，身為長子的Billy亦有所改變。

當時媽媽一人肩負起照顧兩子的責任，她一個人同時做四、五份工作，為了幫亡夫還債：「試過有收數佬拍門要求還錢，我哋要四圍搬、去酒店暫避，又會搞到上警署，遇到黑社會會拍檯叫佢收聲。」然而在兒子面前，母親從未對爸爸有過任何怨言：「話佢點衰都好，至少都無爛滾，從頭到尾只愛我阿媽一個。」

一圓母親心願

在爸爸在生時，曾經與媽媽一同去了石澳的海灘拍照，媽媽形容當日那個黃昏好漂亮，而那是她最深刻、最想看到的一張照片，可惜照片在一部已經壞掉的相機內，同時亦因為爸爸走得太突然，一家四口亦無機會拍下一張全家福。

於是Billy與Francis特地去修復相機，又去跟老師學畫畫，最後與節目組聯合安排送上母親一個驚喜。節目組裝作與媽媽拍攝「疫後節目」與她行山，接受訪問時她向主持人阿妹直認曾經想過離開家庭：「曾經拎行李兩次想走人，但最後返嚟都係因為小朋友，係我帶佢哋嚟到呢個世界，我有責任去教養佢哋。」

驚喜淚崩

母親一向到兄弟送上的畫作和照片，馬上感動得說不出話，她指這是她和先生最後一張合照，實在是非常珍貴。而本來準備了一堆說話想要感謝母親的Billy亦哽咽到說不出話來：「明明準備咗好多嘢，但都講唔到。」

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兩位主持人阿妹與娟姐在旁邊已經哭成淚人，在螢幕前的觀眾亦被深深感動，有觀眾到ViuTV社交網站留言：「一個很有意思、很感人、很有愛嘅節目」、「超感動，眼淚不停地流」。

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