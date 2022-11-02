【校長專訪】會計文員持續進修成幼園校長　培育兒童品格正向價值先行

▲ 佛教陳策文伉儷幼稚園張家兒校長認為小朋友應以品德為重，其後才談學習。（被訪者提供）

不是每一個人都有明確人生目標，很多時歲月就在渾渾噩噩中流走。相信在二十多年前當會計文員的張家兒，也想不到自己會從事教育工作，如今更成為佛教陳策文伉儷幼稚園的校長，為一眾小朋友打好人生學習的重要基礎。

凡事總有無限可能性，張校長回想在二、三十年前初畢業後，便到某大學做會計文員，直說是一個專門開支票的閒職，工作輕鬆但很悶，那刻她不禁想「不可能這樣就一世」，恰巧見大學舉辦幼兒教育的證書課程，便膽粗粗去報名。「由細到大都喜歡跟小朋友玩，沒想過做老師如此偉大。放工就行去學校另一邊返學，好方便，工作清閒更有心力讀書。」

穩紮穩打 從低做起

一切都是機緣巧合，課程實習後竟獲得幼稚園的教職，自此踏入教育界。張校長對於當時學歷不足這點很坦然，笑說努力進修便是，她由高級文憑、學士，讀到現時的碩士課程。「我一步步由低升上去，由老師、主任、副校長，穩打穩紮，打好個底，有能力和經驗，去到哪都不會怯。」

▲ 學生透過富趣味的藝術創作，培養想像力和創造力。（被訪者提供）

事實上，張校長認為一紙證書不代表一切，實戰經驗同樣重要。她慶幸當年在幼稚園遇上好上司和好校長，更視之為師傅。「前輩是很強勢又能捱苦的女強人，對工作極之認真，特別是對教育的理念好有堅持，只要對小朋友好就會盡力執行，更重要是不會因為家長是權貴就退縮。」某次發生小朋友遭同學抓傷，家長要求告上法庭，從中見證前輩斡旋和平息事件，亦兼顧了教好小朋友的初衷。這對張校長的教育理念影響甚深。

張校長笑說當年「罵極都不肯走」，不知被罵哭了多少次，話雖如此，她卻在前輩手下足足做了20年。「前輩每次狠狠罵完後，一定會指導改正，就如寫一張學校通告，她會仔細圈出錯處。頭幾年我有保留她的手稿，提醒自己不要重複犯錯。」

當她成為校長時，仍然推崇這種師徒制。「有好多東西在書本上學不到，或者好多理論來到課室卻行不通。此時若有經驗的前輩帶着，新手老師會更快上手，也會學到更多，相信幾年後就可以獨當一面。」

正向教育不只落在小朋友身上，對老師亦如是。張校長直言曾經歷過在職場上戰戰兢兢，現刻便要做到己所不欲勿施於人。「我做老師時是邊捱罵邊成長，每次聽到走廊傳來的校長的高跟鞋聲已經有壓力。不過現時小朋友和老師都不吃這一套，在指正老師時都要小心用字，還要加上鼓勵。」

▲ 學校推行專科專教，駐有專業的體適能老師。（被訪者提供）

幼兒老師 一身技藝

回想多年的教學生涯，張校長笑說幼稚園老師絕不比中小學老師輕鬆，手工藝、創意全都要兼顧，她直言自己幾乎變紙雕藝術家，不時剪剪貼貼做tailor made的教具。「很早以前已經倡導小朋友要在遊戲中學習，先要老師自己都覺得遊戲好玩，小朋友玩得開心之餘，更要學到新東西，但又不會有學習壓力。所有教具都要老師準備，營造一個好的環境給小朋友探索。」

老師更不時要圍在一起腦震盪，想出好玩又能學習的遊戲。簡單如在呼拉圈內分別畫有ABC字樣，小朋友拿着寫有abc的豆袋扔進相應的呼拉圈中。」默書更不能死記硬背，別忘了默書的本意是認字。「可以改為學生圍成一圈坐下，當我拿公仔出來時，學生就要寫下相應的中文和英文字等，好玩又能豐富小朋友的學習經驗。」

小朋友在幼稚園時是學習的黃金期，張校長認為良好品格和正面價值觀才是首要，現在是以態度行先，接著才是知識和技能。「知識在之後人生還有很長的路可以學習，加上科技如此發達，好多途徑可以得到想要的知識，但品德不是從小建立的話，長大後就難了。」

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細心觀察 關顧學生

不同時期都有不同體會，當在這所位處屋邨的幼稚園當校長後，她發覺對小朋友需要更多的關顧，某次更曾遇上虐兒事件，發現小朋友腿上有幾條藤條痕，經社工介入後才得知他居住環境惡劣，屬於擠迫戶，而父親患有精神病，卻經常忘了食藥，致失控下造成虐兒。

張校長回想起來亦不禁紅了眼眶。「從未想過自己學生會遇到這些事，我親自陪小朋友到醫院驗傷，聯絡不同機構跟進，真的很慶幸能及早發現，避免悲劇的發生。」雖然小朋友已畢業，但近來得知他跟媽媽已搬離，重新過新生活，亦再次掛滿笑容。張校長笑說可能就是這種使命感，讓她離不開教育界。

記者：劉妙賢