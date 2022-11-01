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【公務員】梁振英認為「政治中立」字眼不用更改　否則將為反對政府者「添彈藥」

政治 15:38 2022/11/01

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全國政協副主席、前特首梁振英。（經濟日報資料圖片）

政府正計劃修訂《公務員守則》，改以其他字眼代替「政治中立」。全國政協副主席、前特首梁振英認為，若放棄「公務員政治中立」這個用了30多年的表述，在今天的形勢下，只會為反對政府的人「添彈藥」。

曾任基本法諮詢委員會秘書長的梁振英，今日在社交網站發帖文指出，「公務員必須政治中立」，是自從30多年前起草《基本法》至今的表述，認為意思很清楚，不需要更改。

他強調，「政治中立」的公務員和政治任命官員一樣，都必須愛國，「效忠我們（不是別人）的國家」，形容這是「普世價值」，沒有「不同演繹」成可以「中立」不愛國的空間。

他續指，公務員「政治中立」的意思，是公務員不能以自己的政治信念或政治關係為由，拒絕執行上級交帶的工作，或者陽奉陰違地「hea做」（敷衍了事），就是這麼簡單。

梁振英又認為，若試圖用至今未找到的其他字眼，去表述「政治中立」的要求，不如加強宣傳講解，「看看誰在裝睡。」他反問：「裝睡的人叫不醒？是嗎？輕聲細語叫不醒，試試在他耳邊打鑼打鼓？裝睡有後果，以後就不敢了。」

另外，有立法會議員近日提出，要求首長級公務員不應擁有外國國籍。梁振英在另一帖文亦發表評論：「有人問，首長級官員擁有外國國籍有甚麼問題？我反問，放棄外國國籍，恢復或只保留中國國籍有甚麼問題？ 」

他又再次申報：「我和子女從來沒有外國國籍，太太的英國籍也早已放棄了。」

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責任編輯：胡偉明

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