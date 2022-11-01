【租金津貼】26戶涉虛假陳述騙津貼　房署追回款項兼取消公屋申請

▲ （經濟日報資料圖片）

政府早前為輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層人士，提供為期3年的現金津貼試行計劃。房委會今日（11月1日）表示，發現有26名已申請津貼的輪候公屋人士，其資產及入息聲明內容與事實不符，房屋署已就相關個案採取進一步行動，包括終止發放其現金津貼、追回多領的款項以及取消其公屋申請，並已將個案轉介警方作進一步跟進。

署方表示，早前有26個領取現金津貼的一般公屋申請住戶，在填寫申領表和相關表格時聲明符合公屋編配資格。經房屋署調查發現，有關住戶的聲明內容與事實不符，包括每月總入息、總資產淨值超出公屋申請限額，或隱瞞擁有香港住宅物業或有關權益。已就相關個案採取進一步行動，包括終止發放其現金津貼、追回已收多領的款項，以及取消其公屋申請。房屋署亦已將個案轉介警方跟進，有關申領住戶或因作出虛假陳述、聲明或提供虛假文件而被檢控。

署方提醒所有現金津貼試行計劃的申領住戶，必須如實作出申領表和相關表格上的聲明。蓄意作出虛假陳述即屬違法，除了相關的現金津貼會被追回，申請者的公屋申請亦會被取消，亦可能被檢控。

署方續稱，所有試行計劃的申領住戶必須提供真確資料。在領取現金津貼期間，家庭狀況如有改變，亦必須立即通知房屋署。任何人蓄意提供虛假資料或漏報資料以騙取現金津貼，乃屬刑事行為。除須把多領取的現金津貼退還外，亦可能被起訴；一經定罪，最高可被判入獄14年。

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責任編輯：余思嵐