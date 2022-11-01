【癌症殺手】19歲女誤以為患飛蚊症　求醫揭患乳癌末期化療半年離世

都市人習慣長期對著手機、電腦等電子產品，台灣一名19歲女生因長時間使用電子產品，誤以為自己出現飛蚊症。但經醫生診斷後，發現她會出現類似飛蚊症徵狀的原因，其實是乳癌轉移至腦部，令她的顱內壓升高從而影響視力。最終事主在接受半年化療後，不幸過世。

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綜合台灣媒體報道，高雄一名19歲林姓女大學生，出現類似飛蚊症徵狀，雙眼持續3天出現飛蚊黑影，向眼科醫生求醫接受檢查後，竟發現其腦部長腫瘤，並且是乳癌轉移至腦部，才引發視力問題。

其主診醫生接受台媒訪問時憶述，該名女大學生一度懷疑，自己是因長期用手機才影響視力，並表示過去亦未曾出現如此情況。

然而，當醫生為女生檢查雙眼時發現，她眼睛的玻璃體並沒有明顯混濁，而視網膜也沒有明顯的退化與破洞。不過醫生卻發現，患者眼中原應是圓形的視神經盤，竟然變成不規則邊緣，故他初步診斷女生為早期視乳頭水腫。

隨後醫生再為她做進一步檢查，進行了電腦斷層掃描。結果顯示，女生的右腦後方出現了一顆腫瘤，嚴重的話會有即時的生命危險。因此馬上把女生轉往神經外科進行診治，但可惜發現當時已是末期乳癌，因她出現了癌細胞轉移至腦部的情況，故她接受了半年的醫治仍宣告不治。

女生友人其後表示，女生被診斷出癌症前身體並沒什麼大徵狀出現，最多只是眼睛酸澀。直至因有黑點的出現，才進一步求診。沒想到輾轉檢查後竟發現腦內有一個腫瘤，繼而確診患乳癌。友人指，化療半年副作用令她十分吃力，之後便與世長辭。

主診醫生續表示，飛蚊症普遍因玻璃體退化，而女生則是因早期視乳頭水腫，導致顱內壓升高。視乳頭水腫大多沒有症狀，因此極容易被忽視，出現視乳頭水腫的原因，包含腦部腫瘤、顱內高血壓。

突然出現大量飛蚊要求醫

綜合本港醫院管理局及衞生署的資料，當看東西時，感覺到不同形狀大小的黑點或飄浮物在眼前浮游時，就稱為「飛蚊症」。「飛蚊」是指眼球玻璃體混濁和有些飄浮物引致的。

飛蚊症本身是一個徵狀，而不是一個病，會持續很多年，但大部份不會影響視力。「飛蚊」多是短暫現象，它的數量會隨著時間而改變，而且有機會消失。但當看到大量「飛蚊」突然出現、閃光、視野有變化就要立刻看醫生。

飛蚊症主要分為兩種

而眼科專科醫生葉佩珮早前曾接受TOPick訪問，分析了兩類飛蚊症：

急性飛蚊症：多數因視網膜裂孔、出血或發炎所引致的飛蚊病徵，必須及早處理以減少視力的喪失。

慢性或良性飛蚊症：因玻璃體分離時，玻璃體膠原質纖維退化產生了雜質，變得混濁，產生了飛蚊徵狀。

葉醫生指出，緩慢進展的後玻璃體分離大多是良性且無害，少數急速進展的後玻璃體分離可拉扯視網膜血管，造成出血、視網膜穿孔甚至脫落，所以急性飛蚊症患者應盡早求醫。

市民不知道怎樣分辨急性和慢性，凡突然間有飛蚊出現，即以前從未發生過，或突然增加者，都應盡快求醫接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣