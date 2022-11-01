【減肥大作戰】《飯戲攻心》票房破7200萬肉照找數　張繼聰6嚿腹肌是如何煉成的

▲ 張繼聰煉成6嚿腹肌好身材，全靠努力不懈。

張繼聰主演的電影《飯戲攻心》票房長紅，截至周日（10月30日）已衝破7200萬元。為了答謝觀眾，身型一向Fit爆的張繼聰，就在社交平台公開大肚腩肥肉相，引來粉絲圍觀熱議。其實阿聰過往為拍戲，曾在兩年內經歷增肥和減磅的訓練，要煉成6嚿腹肌好身材是全靠努力不懈。

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阿聰最近在個人社交平台「找數」，分享了一張爆肌及大肚腩合成對比照，並寫上：

$7200萬多謝大家，找數咪找數囉咩事吖？叉燒嚟講…有人鍾意肥膩，有人鍾意啖啖肉。各位觀眾，為大家送上，頂！級！半！肥！瘦！

這次並不是阿聰首度「為藝術而犧牲」公開肥腩相，一向印象給人身材健碩大隻的阿聰，曾分享過為拍攝電影《金童》，而在兩年之間經歷增肥及減磅。

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為了令身形接近西洋拳拳手的角色，當時阿聰要先增磅再操肌，高峰期體重曾達193磅。在那段期間，阿聰除了反覆練習體能外，每日亦維持嚴格飲食。到減磅階段，阿聰每日也會到健身房行跑步機，並開始戒油及糖，維持不太快的減磅速度，以免肌肉量流失太多，練出鋼條身型配合角色需要。

每天最少運動30分鐘

其實自2014年起，阿聰就愈練愈大隻，他曾在個人社交平台分享塑身心得，指自己每日工時雖大約有12至16個小時，但仍然會堅持每星期6天運動，每天做30至50分鐘負重訓練，另加半小時帶氧運動，讓心跳維持在140至150。

而倘若真的感到疲累或沒有時間，阿聰仍然會踩半小時健身單車，睡覺前做6組腹背運動，包括Crunch、sit up等，即使就算凌晨4、5時才回家，也會照做。

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至於飲食方面，阿聰在不需出鏡時，會儘可能揀淸淡小汁的食物，不會接觸汽水、公仔麵，晚餐儘可能份量會少一點，通常在晚上6、7點食。外出用膳就會用熱水過油，儘量減少攝取澱粉質。

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責任編輯：羅嘉欣