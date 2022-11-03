理大85周年校慶主題曲 管弦樂團攜合唱團奏出大學精神

▲ 理大管弦樂團藝術總監兼指揮梁建楓認為，是次校慶主題曲充份展現理大校友與同學的音樂天份。

香港理工大學（理大）今年迎來85周年校慶，理大社群合力創作出校慶主題曲，憑歌寄意，譜出大學數多年來堅守的使命，承載理大人共同的美好回憶。此外，理大將於下月21日舉行85周年音樂會，屆時理大管弦樂團及理大合唱團會獻上精彩樂章。理大管弦樂團藝術總監兼指揮梁建楓為世界一流的音樂家，以多重身份活躍於古典音樂界，並今次積極參與及帶領理大管弦樂團演出， 他分享說：「這是一個與別不同的音樂會，理大各音樂團體將聯同優秀的藝術家，以音樂及每個音符，呈現理大85年來的變化，是大學學界難得一見。」

主題曲集腋成裘 管弦樂團分享音樂



身兼校慶主題曲音樂總監的梁建楓介紹，是次主題曲創作由不同部門在半年內集腋成裘，充份展現理大校友與同學的音樂天份：「我們一詞一字都經過細心斟酌，以最符合理大精神，過程中還有很多腦震盪。」主題曲分別由校友劉紫君及陳天翺作曲、伍卓賢及李哲藝編曲，並由校友李嘉祺及博士生陳卓安作詞，再經由理大校董會主席林大輝博士、校長滕錦光教授，以及文化推廣委員會主席、中文及雙語學系研究教授陳瑞端糅合歌詞精華，讓詞意進一步昇華。

是次校慶主題曲熱情洋溢，有廣東話及普通話兩個版本，更特別邀請不同樂團以多種風格呈現。除了理大管弦樂團、理大合唱團、理大校友樂隊演繹的流行曲版本、亦有由理大校友會聯會中樂團演奏版本，以及由理大管弦樂團與合唱團攜手演繹的唱奏版本。理大合唱團指揮譚天樂形容，不同版本的主題曲能滿足各人品味，好讓主題曲全面覆蓋整個校園。他又提到，對去年合唱團準備普通話版主題曲深感難忘，在團內選出兩位具獨唱天份的成員作主唱後，「由策劃、錄音、混音及拍攝，我們在約一星期內就同心協力快速完成。」

▲ 梁建楓希望能透過音樂團結理大社群，並宏揚理大精神。

近月，理大管弦樂團與合唱團都密鑼緊鼓排練音樂會。梁建楓說管弦樂團成員由學生、校友及教職員組成，分別來自不同學術領域及專業範疇，但全都對音樂有一份熱誠，放眼於專業水平，「大部分團員在經歷一天工作或上課後已經非常疲累，所以在每星期僅有的3小時排練內，我們每分每秒都很緊湊和緊張。每次排練後他們都如釋重負，鬆一口氣。」

近年因疫情關係，難以進行實體練習。然而一眾樂團成員在這艱難時刻未有放棄，各自在家中準備及練習，並致力尋求演出機會，以網上錄像形式呈獻不同樂章，「這些錄影對樂團團員來說是非常難得的經驗和成就，也反映我們從無停止與觀眾分享音樂。」

梁建楓引述團員指出，管弦樂團的排練甚至比日常工作更不容易，但一眾團員仍享受其中，「音樂就是這麼神奇，能讓人有成功感，又可以有所釋放，當很多人一起做的時候，就會有共鳴和歸屬感。」

以音樂團結理大 宏揚大學精神

理大合唱團於2015年成立。譚天樂指出，準備是次音樂會時間緊迫，在10月中才首次彩排，但團員們都非常努力，在短時間內有明顯進步。他又分享，合唱團成員來自五湖四海、不同國藉，「有同學可能對廣東話比較陌生，有時也會鬧出笑話，所以要花點心機和時間去教。面對不同語言是我們的家常便飯，這是也是合唱趣味所在。」他認為: 「作為指揮，就是要將他們的聲音整合為一個團隊；合唱的精神，重點正是在於團結。」

▲ 理大合唱團指揮譚天樂冀合唱團能吸納更多新血，演出更多曲目。

梁建楓補充，理大雖然並無音樂學院，但在文化藝術方面亦有很多人和事讓大家自豪：「正因為大家來自不同背景，他們對音樂的看法可能並不一樣，所以我一直堅持將所有人的想法和演奏變成整體一致，聲音才會和諧和統一。你和人們說甚麼科技成就可能會不明白，但音樂是最直接與人溝通的地方，將大學精神帶出去，所以我一直在大學推廣古典音樂。」

譚天樂則認為，任何社群都需要藝術和音樂，希望合唱團能更上一層樓，吸納更多新血連結校園。梁建楓就希望，將管弦樂團成為理大社群的樂土，「很多人以前都曾學習音樂，但漸漸大學時都放下。我希望這裡可以讓他們重新燃燒夢想，透過音樂將不同學系的人凝聚一起。」

(特約)