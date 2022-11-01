【小兒濕疹】5月大男嬰有家族遺傳濕疹　港媽難頂三姑六婆指摘靠6招救兒

▲ 5個月大兒子有家族遺傳濕疹，港媽靠6招對抗濕疹。

濕疹困擾不少人，尤其近日天氣乾燥皮膚易出問題。港媽「金牛急躁媽」分享兒子在嬰兒時期對抗濕疹的經歷，當時5個月大的兒子受家族性遺傳的濕疹和敏感症影響，面部及手腳滿是紅疹，就連頭皮都發出異味，媽媽飽受指摘。媽媽決定與兒子對抗濕疹，現時兒子6歲了，媽媽開心兒子「起碼四年冇濕疹」，並樂意與育有濕疹孩子的家長分享貼士。

BB有家族性遺傳濕疹

Facebook專頁「哲哲貓的貓貓世界」是港媽「金牛急躁媽」開設，記載6歲兒子「哲哲貓」的成長點滴，曾經分享有關「哲哲貓的抗濕疹持久戰」。急躁媽指出有家族性遺傳的濕疹和敏感症問題，兒子大概在5個月時，開始出現非一般的頭泥，頭皮紅腫，一片片啡黃色的死皮脫下，更帶有異味。其後臉部、手腳都出現紅疹，又紅又腫又痕癢，要提防他睡覺時抓破皮膚留下疤痕。

當時媽媽看著兒子眼睛腫起張不開，也不願意笑，大感心疼，曾一度責怪自己明知有家族遺傳，為何還要生小孩禍延下一代。

▲ 頭皮紅腫，出現一片片啡黃色的死皮。（圖片提供︰哲哲貓的貓貓世界fb）

難頂三姑六婆指手劃腳

另一項打擊是帶兒子哲哲貓外出時，不論是否認識的「三姑六婆」都跑過來指手劃腳，質疑急躁媽沒有戒口、母乳成分不佳、是否沒有喝水致腸胃不好、洗頭水沖涼液有問題等等，而媽媽心裡知道初生兒半歲前毋須額外補水、潔膚產品都是標榜溫和的嬰兒配方用品。

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三姑六婆提供了一大推偏方，如芫茜水洗澡、金銀花水洗澡、喝麥冬去濕茶；要媽媽戒口不吃牛、蛋、蝦、煎炸、油膩、辛辣食物。而奶奶亦加入當中，向「金牛急躁媽」說「雞都燥，不要吃」，此話令她氣上心頭，有感，

濕疹是遺傳，我明白我家孩子的情況，與飲食無關，更與我的母乳成分無關，如此戒口，豈非要吸風飲露？

媽媽為了對抗兒子的濕疹，認為「始終還是要信醫生，外用內服，固本培元」。她分享了以下6招︰

1. 急救︰醫生的外用內服藥品

兒子頭泥其實都是濕疹，每天多次塗抹椰子油，輕輕揉搓，讓死皮脫落。每天臉上和身上塗抹稀釋了的類固醇藥膏，而塗臉的類固醇濃度較低，去控制病情，同時按指示服止痕癢抗敏感的藥水，防止抓破皮膚有傷口。幼兒的新陳代謝快，不出3天便有明顯改善，5天便毋需用藥。然而，用藥只是治標，要治本，就得長期保養打好底子。

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2. 長期保養外用品︰特潤洗澡和護膚品

為皮膚時刻保持一層保護膜，洗澡時Emulsifying Ointment（俗稱豬油膏）代替皂液，配以白凡士林為潤膚，兩者都是油性多，水分少，質感厚，能強力鎖水，而且都是無香料或添加劑，致敏的機會較少。急躁媽本來不太喜歡豬油膏的厚重感，但試過多款聲稱濕疹皮膚或過敏皮膚使用的沖涼液亦無效後，放手一試，誰知，豬油膏真是濕疹皮膚的救星，配以白凡士林，兒子本來紅腫的皮膚逐漸平滑。

另外，注意補充及緊鎖身體水分秋冬天氣涼，身體減少排汗，加上常戴口罩，讓人減少喝水，以致身體缺水影響肌膚健康。爸媽可調校鬧鐘，定時和小朋友一起喝暖水，補充身體水分。

3. 長期內服︰自製無糖乳酪

內服固本也非常重要。中醫或西醫都認為保持腸胃健康有利濕疹治療，益生菌有助腸道成熟，進食乳酪等含大量多益生菌的食品，可為幼兒的腸道建立較強的保護屏障。哲哲貓自8個月起便每日進食200克至300克的自家製無糖乳酪，濕疹症狀再沒有嚴重出現，兒科醫生亦讚控制得宜。

4. 嚴選保暖衣物

舊式校褸絨料、羊毛毛衣等質料都易引致小朋友敏感痕癢。秋冬天想保暖，可選擇棉質絨裡，或珊瑚絨的衣物被子，這些質料輕柔、手感細膩，不會刺激皮膚，纖維綿密保暖效果佳。

5. 注意室內的濕度

天氣潮濕還是乾燥都會令濕疹爆發。天氣較涼，不少家長為防小朋友睡覺時踢被著涼，都開暖氣調節室內溫度。如家中使用空調、暖風機、浴室寶等調溫，吹出來的熱風會令房間變得乾燥，容易誘發濕疹，爸媽可在房間裏放置濕毛巾，或用放濕機、不放精油的香氛霧化器等，增加室內空氣中的濕氣。

6. 留意洗澡水溫及時間

冬天用熱水洗澡全身暖烘烘很舒服，不過太熱的水會洗走皮膚上的油脂，令肌膚水分流失，容易誘發濕疹。洗澡水溫應控制在接近人體體溫的攝氏37至38度，並縮短洗澡的時間，以減少水對皮膚的刺激。爸媽要切忌讓有濕疹問題的小朋友浸浴玩水，避免在長時間待熱水中。

以上的抗濕疹法只是「金牛急躁媽」的個人經驗，她強調每位BB的情況都不同，媽媽要耐心找出適合自家孩子的抗濕疹法！

內容獲「哲哲貓的貓貓世界」授權轉載報道，詳情可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕