【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節　英國重遇《五個小孩的校長》童星

▲ 古天樂於英國重遇《五個小孩的校長》童星「珠女」王詩雅。

由「古仔」古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》，獲選為今屆倫敦東亞電影節閉幕禮電影；較早前古天樂更親身飛往倫敦出席電影節，並於當地時間10月30日領取亞洲影壇傑出成就獎。

古天樂於英國重遇《五個小孩的校長》中的「珠女」王詩雅，十分驚喜。

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提及人踩人事件

古天樂領獎後在台上發表講話前都有提及日前首爾梨泰園人踩人事件，他先呼籲大家外出慶祝時一定要小心安全，他心情沉重地講到：「在每個大大小小的頒獎禮上都覺得要帶歡樂感給觀眾，但就今次意外事件令我感到相當沉重。」

及後他再講到：「以前小時候跟爸爸一起透過電視睇頒獎禮，領獎人在台上都會講好多說話，不過爸爸從小教導我『做人要少說話多做事』，正因為這句說話，我做人就是少說話多做事，《明日戰記》是我做科幻片的第一步，希望未來有更多時間帶俾大家更多好的電影。」

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重遇珠女

古天樂映後驚喜重遇《五個小孩的校長》中飾演「珠女」的王詩雅，當年只有四歲的她如今已經亭亭玉立。現時正在英國讀書的她，當日跟媽媽一同出席《明日戰記》特別場，她表示：「難得跟『東東哥哥』古天樂相聚感到非常開心。」



他又現身跟大家分享，一向以「自己個仔」來形容《明日戰記》的他講到：「我好幸運，因為在胎中已經教導他，不過他出世後就有他的命運，我是沒有辦法去管。只不過我作為父母，就要兼顧他出世後如何令到他將來成長的環境更加好。」

他補充拍科幻片的確很難，而且不想靠外國團隊去製作，希望每一步都是自己去學，就算不懂也要學到懂，依賴他人從不是古仔製作《明日戰記》的精神。

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不假手於人

古天樂坦承製作過程中發覺非常之困難，必須要花費大量時間和金錢，但都必須要堅持下去，因為想自己真真正正做一次，不假手於人的科幻片，而且在製作過後發覺，擁有了數據以及經驗可以做得更快。

雖然外國製作科幻片擁有龐大的數據庫，但我們都很需要自己去儲起來而非買回來，他直言：「我唔敢講做得比他們更好，但一定拍得上。」

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