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【專科門診】九西眼科穩定新症最長等近4年　3聯網內科最長等逾2年

社會 16:13 2022/11/01

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九西眼科穩定新症最長等近4年，3聯網內科最長等逾2年（資料圖片）

醫管局昨（31日）更新專科輪候時間，重災區為九龍西聯網的眼科，穩定新症輪候時間最長達205周，即近4年；其次為港島西、新界東及九龍東聯網的內科，穩定新症輪候時間最長達117至135周，即逾2.1年至2.5年。

醫管局總行政經理劉家獻承認現時情况不理想，解釋是受新冠疫情影響及醫護流失嚴重；又指當局正落實多項措施，以達致《施政報告》目標將內科穩定新症輪候時間減至少於100周，包括將穩定的病人轉到私家醫院，及以特別酬金、退休重聘及兼職形式，增聘醫生及挽留人手等。

醫管局公布去年10月至今年9月的專科輪候時間，穩定新症輪候時間最長為九龍西聯網的眼科，達205周，即近4年，其次為港島西、新界東及九龍東聯網的內科，分別達135周、128周及117周。另外，港島西、九龍中、九龍東的外科，及九龍東的眼科穩定新症最長輪候時間亦達100周或以上。

劉家獻表示，現時情況不理想是因醫護人手流失和疫情影響公院服務，並指會在合適的專科引入綜合模式專科門診服務，讓醫護人員為病人在輪候期間提早介入治療，以及於「普通科門診公私營協作計劃」引入共同醫治模式，以先導計劃形式，讓病情穩定的內科專科門診病人選擇在社區接受持續慢性疾病管理，以達最新一份《施政報告》目標，即下年度將內科穩定新症的輪候時間減少2成至少於100周。

人手方面，當局會透過特別酬金計劃增加眼科專科門診人手及服務節數，及退休重聘及兼職形式，增聘醫生及挽留人手等。

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記者：鄧凱文

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